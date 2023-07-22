Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in benzerini buldu

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Ünlü şarkıcı hikâyeleri birbirine bağlı iki yeni şarkı “Yok mu?” ve “Yok”u dün müzikseverlerin beğenisine sundu. Oğuzhan Koç iki şarkıya aynı günde klipte çekti. Koç kliplerde Kübrasu Türkeri adlı dansçıyla kamera karşısına geçti. Kübrasu Türkeri’nin ünlü müzisyenin eski eşi Demet Özdemir’e benzerliği dikkat çekti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Evlilik sorusu cevapsız

İrem Sak ve Furkan Korkmaz çifti önceki akşam Nişantaşı Maçka’da el ele yürürken görüntülendi.

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Sak “Arkadaşlar bir anda önümüze çıkınca ister istemez tepki veriyoruz, kusura bakmayın. Her şey yolunda, mutluyuz. Gördüğünüz gibi tatilden yeni geldik, akşam yürüyüşüne çıktık” dedi. Çift, evlilikle ilgili soruları cevapsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Tatilden döndük

Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş önceki akşam Arnavutköy’de bulunan bir hamburgercide görüntülendi.

İkili, “Her şey çok güzel, tatilden döndük. Değişen bir durumumuz yok” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kuliste ziyaret ettiler

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturan, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Neyzen’ önceki akşam Küçükçiftlik’te sahnelendi.

Oyunu, Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya izledi. Çift, Yücel’i kulisinde de ziyaret etti.

Evleri incelediler

Oyuncu eşler Damla Cercisoğlu ve Orçun Kaptan, önceki gün Emirgan’da el ele yürüyüş yaptı.

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İkili, etraftaki evleri inceledi. 16 yıl önce aynı dizi setinde tanışan ikili, geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. (Behlül AYDIN)

Konser tadında stand-up

Nükhet Duru ve Cenk Eren, geçtiğimiz akşam Çeşme Günay Restaurant’ta sahne aldı.

İkili, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını beraber söyledi. Sahnede sürekli birbirlerine takılarak şakalaşan Nükhet Duru ve Cenk Eren, “Konser tadında stand-up yapıyoruz. Bu da bizim yeni konseptimiz” diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçılar, alkışlar eşliğinde programlarını noktaladılar.

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Senden 1 tane daha yok

“Benden 1 Tane Daha Yok” adlı yeni şarkısıyla adından söz ettiren Hande Yener konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor.

Ünlü popçu önceki akşam The Jolly Bodrum’da hayranlarıyla buluştu. Pembe mini şortu ve ceketiyle sahneye çıkan Yener’e hayranları “Senden 1 tane daha yok” diye tezahürat yaptı.

Kendimi beğeniyorum

Tuğba Özerk önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Özerk, “Hava çok sıcak ve o yüzden plaj kombini yaptım” dedi.

Şarkıcı, sosyal medya üzerinden fotoğraflarına rötuşlar yapanlarla ilgili şunları söyledi: “Boyunu uzatınca çok bir şey olmuyor. Her kadın da fotoğrafına rötuş yapıyor ama abartısı çok iyi olmuyor. Ben baktığım zaman anlayabiliyorum. Bunlara tepkimizi koyduk. Ben kendimi çok beğeniyorum. Arada fotoğraflarıma filtreler yapıyorum o kadar.” (Behlül AYDIN)