Ödüller lise öğrencilerinden

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Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan Yılın Mimar Sinanları Ödülleri törenine Mert Fırat, Hasan Can Kaya, Kerem Alışık, Kadir Ezildi, Fulya Öztürk, Azra Aksu, “Masterchef” programı sunucuları Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, “2. Sayfa” programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile yapımcı Feraye Tanyolaç, Funda Arar gibi birçok ünlü isim ödül aldı.
Demirören Medya’ya ödül yağdı
Organizasyonda Demirören Medya üç ödül birden aldı. Kanal D’den Fulya Öztürk ve Asiye Acar ile Hürriyet Gazetesi Magazin Müdürü Selim Akçin’e ‘Yılın Mimar Sinan’ı’ ödülü takdim edildi.