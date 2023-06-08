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Ödüller lise öğrencilerinden

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#Yılın Mimar Sinanları Ödülleri#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi#Ödül Töreni
Ödüller lise öğrencilerinden
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:22

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Yılın Mimar Sinanları Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.

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Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan Yılın Mimar Sinanları Ödülleri törenine Mert Fırat, Hasan Can Kaya, Kerem Alışık, Kadir Ezildi, Fulya Öztürk, Azra Aksu, “Masterchef” programı sunucuları Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, “2. Sayfa” programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile yapımcı Feraye Tanyolaç, Funda Arar gibi birçok ünlü isim ödül aldı. 

Demirören Medya’ya ödül yağdı

Organizasyonda Demirören Medya üç ödül birden aldı. Kanal D’den Fulya Öztürk ve Asiye Acar ile Hürriyet Gazetesi Magazin Müdürü Selim Akçin’e ‘Yılın Mimar Sinan’ı’ ödülü takdim edildi.

Ödüller lise öğrencilerinden

Selim Akçin
Ödüller lise öğrencilerinden

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Yılın MimarSinan’ı ödülünü aldı.
Ödüller lise öğrencilerinden

Kanal D Magazin adına Haber Müdürü Asiye Acar, ödül aldı.

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Ödüller lise öğrencilerinden

Azra Aksu - Yelda Kırçuval
Ödüller lise öğrencilerinden

Feraye Tanyolaç da ödül alanlar arasındaydı.
Ödüller lise öğrencilerinden

Mehmet Yalçınkaya
Ödüller lise öğrencilerinden

Kadir Ezildi
Ödüller lise öğrencilerinden

Kerem Alışık
Ödüller lise öğrencilerinden

Ebru Akel - Murat Güloğlu 
Ödüller lise öğrencilerinden

Ece Üner
Ödüller lise öğrencilerinden

Mert Fırat
Ödüller lise öğrencilerinden

‘En iyi dizi’ ödülünü alan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncuları Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz geceye birlikte katıldı. İki oyuncu, “Dizi sezon finaline girdi. Bir tatil planımız var” dedi.
Ödüller lise öğrencilerinden

Ömür Sabuncuoğlu
Ödüller lise öğrencilerinden

Funda Arar




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#Yılın Mimar Sinanları Ödülleri#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi#Ödül Töreni

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