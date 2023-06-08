Ödüller lise öğrencilerinden

Haberin Devamı

Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan Yılın Mimar Sinanları Ödülleri törenine Mert Fırat, Hasan Can Kaya, Kerem Alışık, Kadir Ezildi, Fulya Öztürk, Azra Aksu, “Masterchef” programı sunucuları Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, “2. Sayfa” programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile yapımcı Feraye Tanyolaç, Funda Arar gibi birçok ünlü isim ödül aldı.

Demirören Medya’ya ödül yağdı

Organizasyonda Demirören Medya üç ödül birden aldı. Kanal D’den Fulya Öztürk ve Asiye Acar ile Hürriyet Gazetesi Magazin Müdürü Selim Akçin’e ‘Yılın Mimar Sinan’ı’ ödülü takdim edildi.

Haberin Devamı

Selim AkçinCNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Yılın MimarSinan’ı ödülünü aldı.Kanal D Magazin adına Haber Müdürü Asiye Acar, ödül aldı.

Azra Aksu - Yelda KırçuvalFeraye Tanyolaç da ödül alanlar arasındaydı.Mehmet YalçınkayaKadir EzildiKerem AlışıkEbru Akel - Murat GüloğluEce ÜnerMert Fırat‘En iyi dizi’ ödülünü alan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncuları Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz geceye birlikte katıldı. İki oyuncu, “Dizi sezon finaline girdi. Bir tatil planımız var” dedi.Ömür SabuncuoğluFunda Arar