O soruyu duymamazlıktan geldi: Buna cevap vermeyeceğim

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DEĞİŞTİRDİM KENDİMİ



Berrak Tüzünataç önceki gün Bebek’te görüntülendi. Uzun aradan sonra karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yenilediği imajına dikkat çekerek “Artık çok az karşılaşıyoruz, değiştirdim kendimi” dedi.



İş yoğunluğu nedeniyle son dönemde pek görünmediğini söyleyen Tüzünataç, konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin 11 Kasım’da gösterime gireceğini açıkladı.

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CEVAP VERMEYECEĞİM



Yeni bir dizide rol aldığını, onun da şubat ayında seyirciyle buluşacağını belirten Berrak Tüzünataç’a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi.



Özel hayatı hakkında konuşmama kararı alan oyuncu, “Biliyorsunuz ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elinden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim” dedi.