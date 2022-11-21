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Nilgün Belgün: Fazla estetik yapay duruyor

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#Nilgün Belgün#Oyuncu#Estetik
Nilgün Belgün: Fazla estetik yapay duruyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 09:07

NİLGÜN Belgün, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi.

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“Aşk ve Komedi” adlı tek kişilik oyunuyla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Oyunum devam ediyor. 10’uncu yılımıza girdik. Bence bu bir başarıdır. İkincisine de hazırlanıyorum. O gösterimin adı ‘Hayat Sen Benimsin’” dedi.

Ünlülerin yaptırdıkları estetik işlemler hakkında da konuşan Nilgün Belgün, “Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi yapmalıyım. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor” diye konuştu. 

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#Nilgün Belgün#Oyuncu#Estetik

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