Nilgün Belgün: Fazla estetik yapay duruyor

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“Aşk ve Komedi” adlı tek kişilik oyunuyla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Oyunum devam ediyor. 10’uncu yılımıza girdik. Bence bu bir başarıdır. İkincisine de hazırlanıyorum. O gösterimin adı ‘Hayat Sen Benimsin’” dedi.

Ünlülerin yaptırdıkları estetik işlemler hakkında da konuşan Nilgün Belgün, “Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi yapmalıyım. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor” diye konuştu.