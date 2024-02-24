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Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum

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#Mustafa Uslu#Müslüm#Zeki Müren
Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 14:34

Sanat Güneş'i Zeki Müren'in hayatını film yapacağını duyuran Mustafa Uslu'ya sanatçının tüm mirasını bağışladığı TEV ve Mehmetçik Vakfı 'Yasal mirasçıları biziz, izin almadan film çekemezsiniz' diyerek dava açtı.

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Film hayalleri suya düşen Mustafa Uslu, sessizliğini 2. Sayfa'ya bozdu.

İşte Uslu'nun açıklamaları:

-Türkiye’de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık.
-Rahmetli Neşet Ertaş’ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.
-Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi.
-Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.
-Serdar Ortaç’ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi.
-Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum.
-Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim.
-Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya’da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşçakalın.

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#Mustafa Uslu#Müslüm#Zeki Müren

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