Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum

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Film hayalleri suya düşen Mustafa Uslu, sessizliğini 2. Sayfa'ya bozdu.

İşte Uslu'nun açıklamaları:

-Türkiye’de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık.

-Rahmetli Neşet Ertaş’ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

-Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi.

-Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

-Serdar Ortaç’ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi.

-Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum.

-Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim.

-Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya’da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşçakalın.