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Mustafa Uslu: Bu bir hukuk skandalıdır

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#Mustafa Uslu#Garip Bülbül Neşet Ertaş#Neşet Ertaş
Mustafa Uslu: Bu bir hukuk skandalıdır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:57

Mustafa Uslu, Neşet Ertaş’ın hayatını konu edinen “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin yayınlanmasının yasaklanması hakkında konuştu: “Yaptığım işler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu bir hukuk skandalıdır. Rol alan 7 yaşındaki çocuğun bayram sevincini de çaldılar.”

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MUSTAFA Uslu, merhum halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu edinen “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin vizyona girmesini bekliyordu. Filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini iddia eden Ertaş’ın eski eşi Nigar Leyla Ertaş, çocukları Döne Ertaş, Canan İlhan ve Hüseyin Ertaş, Uslu’ya ‘kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ ile ‘filmde eserlerinin kullanılmaması’ için iki ayrı dava açtı. Davayı kazanan Ertaş ailesi, filmin yanı sıra fragmanın da yayınlanmasını yasakladı. Mustafa Uslu, dava süreciyle ilgili iddialarda bulundu: “Dava, şu an İstinaf Mahkemesi’nde. 43. Asliye Hukuk’taki hâkim gerekçeli kararı yazmadı. Bir aylık süreyi de doldurdu. Onun da sonucunu bekliyoruz. Zaten şubatın ortasında karar çıksa bile filmi vizyona koymayacağım. Çünkü 23 Mart’ta Ramazan ayı başlıyor. Ekim ayında da bütün davaları kazanıp filmi vizyona sokacağız.”

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Mustafa Uslu, yetkililerin filmini izlemediklerini iddia ederek bu kararı verdiğini söyledi: “Filmi çocuk oyuncağı gibi engellemek bu kadar kolay mı? Bu bir kültür filmidir.”

İşlerimi itibarsızlaştırıyorlar

Mustafa Uslu, filmi Prof. Dr. Erol Parlak’ın yazdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı kitaptan uyarladığını ve çocuklarından izin alması gerekmediğini dile getirdi: “Kişinin ölümüyle kişilik hakları sona eriyor. İyi niyetle ailesinden izin almak istedik. Hiçbir zorunluluğumuz yokken kitabın haklarını aldık. Kitaba da bağlı kaldık. Mahkeme bilirkişiye izletmeden, hiçbir delil yokken, karşı tarafın bağlamasıyla vizyonu engelledi. Yaptığım işler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Burada ciddi bir hukuk skandalı işlendi. Filmde rol alan 7 yaşındaki çocuğun bayram sabahı sevincini de çaldılar. Çocuk gala için parlak ayakkabılar aldı. Umutlarını çaldılar.”

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OĞLU ‘BABAMI BEN OYNAYACAĞIM’ DEDİ

Mustafa Uslu, “Neşet Ertaş’ın ailesinin istediği parayı kabul ettim. Ama o kadar saçma sapan taleplerde bulundular ki. Mesela oğlu, ‘ben babamı oynayacağım’ dedi. ‘Neşet Usta’nın ikinci hanımı Seyhan’ı görmeyeceksin’ dediler. Bu kadın babalarına 30 yıl hizmet etmiş. Ben şimdi bu kadını koymazsam bu adamın kemikleri sızlamaz mı mezarda?” açıklamasını yaptı.

Yaşasa alnımdan öperdi

Yapımcı Mine Şengöz ile senarist Yıldız Bayazıt da ‘Müslüm’ün senaryosunun kendilerine ait olduğu iddiasıyla yapımcı MUSTAFA Uslu’yla davalık olmuştu.

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Mustafa Uslu: Bu bir hukuk skandalıdır

Muhterem Nur da filmde kullanılan gömlek ve yüzüğün açık artırılmaya çıkarıldığını söyleyip dava açmıştı. Uslu, bu konu ilgili “Kime ne kötülüp yaptım. Müslüm Abi mezardan çıksa, yaşasa alnımdan öperdi” dedi.

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