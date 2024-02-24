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Murat Dalkılıç 9’uncu kez burun ameliyatı olacak

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#Murat Dalkılıç#Burun Ameliyatı#Londra Konseri
Murat Dalkılıç 9’uncu kez burun ameliyatı olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:31

MURAT Dalkılıç, 7 Mart’ta Londra’daki ve diğer tüm konserlerini sağlık problemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu nedeniyle 8 kez operasyon geçiren ünlü popçu dokuzuncu kez ameliyat masasına yatacak.

Daha önce “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi” açıklamasını yapan Dalkılıç yeniden ameliyat olması gerektiğini sosyal medya hesabından duyurdu:

“Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. Bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda bir araya geleceğiz.”

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#Murat Dalkılıç#Burun Ameliyatı#Londra Konseri

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