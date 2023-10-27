Usta sanatçının 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan sitem dolu sözler: Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!

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Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden iki çocuğu olduğu haberi geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok geçmeden 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davası sonuçlandı. Duygu Nebioğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu. Yaşadıkları her şeyi tek tek anlatan ve canlı yayında bakıcılarından'umarım hayattadır' diyerek bahseden Duygu Nebioğlu, günler sonra gelen güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Vakit kaybetmeden ikiz kardeşi ile birlikte bakıcılarını ziyarete giden Duygu Nebioğlu, yıllar sonra gerçekleşen buluşmanın görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. Bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Nebioğlu, sayfasında yazılı bir açıklama yayınlarken; magazin programlarına da sitem etti.

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Buluşmanın videosunu Instagram sayfasında paylaşan Duygu Nebioğlu, uzun bir de açıklama yaptı:

“Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum!

Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz ozaman? Neden konuşturamadınız onları?

Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini ikna etme çabalarım da tabii ki sus payını vermek isteyecekti!"





"Başka ailelerin elinden tutarken, BENİM PISKOLOJİMİ BOZARLARKEN, KENDİNE GEBE BIRAKTIĞI konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum!

Benim 30 senedir ANNEM DE VAR, BABAM DA VAR.

KİMSEMİZ YOKTU! şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu, abim oldu !"





"Yeter ya! bizi konuşup durmayın sayın magazin kanalları. Dede diyen, baba diyen insanları gösterin!

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Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik; ne dede diyebildik.

Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitler tarafından kanıtlayacağız! Senelerce bizim evimize giren doktorları, eczacıları, olduğumuz ameliyatları, gördüğümüz psikolog tedavilerini hepsini kanıtlayacak yaşam var elimizde.

Kocaman bir yaşam.

Bizim acılarımızı yok etmeye çalışan Nebioğlu ailemi de üzüp durmayın ilâhi adaletin sertliğini üzerinize çekmeyin! Evrensel sevgi nedir, koşulsuz sevgi nedir, nasıl gösterilir bizler bunun peşindeyiz."

"Bu günlerin geleceklerini bizde görebiliyorduk,

Kimse zarar görmesin diye edindiğim uğraş ile yıllarca kendi alanıma verdiğim zararı kendime üretip, kendime uygulattım.

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Çocuk esirgemeden kurtulduk neyin içine düştük çok iyi anlıyorum. Genetik kodlama %99.9

Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok!

Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok !

Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim.

Beni kabul etmiş olan Özdener babam her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor, onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum, Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır.

Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır.

Ben yapılan hataları düzeltsin, Allah katında affedilmesi için uğraştım.

İyi ki yapmışsın Metin Akpınar evladını çok güzel yetiştirdiler."