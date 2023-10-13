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Metin Akpınar sessizliğini bozdu: Duygu benim nüfusuma geçti, kardeşi de geçecek

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#Sevgi Nebioğlu#Duygu Nebioğlu#Metin Akpınar
Metin Akpınar sessizliğini bozdu: Duygu benim nüfusuma geçti, kardeşi de geçecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 20:02

Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'a açtığı 'babalık' davası karara bağlandı. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Akpınar "Bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek" dedi.

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Usta oyuncu Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE SARSILDIM"

Akpınar, olayla ilgili şunları söyledi:

Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.

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"MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

"DAVA SÜRECİNİN DE BUNA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOK"

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

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#Sevgi Nebioğlu#Duygu Nebioğlu#Metin Akpınar

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