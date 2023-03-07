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Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Ar'ın büyük mutluluğu!

Güncelleme Tarihi:

#Mehtap Ar#Müjde Ar#Kayahan
Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 10:18

10 Nisan 2021’de vefat eden sanatçı Mehtap Ar’ın oğlu Söz Ar baba oldu.

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Söz Ar’ın eşi Elif Aköz Ar, 24 Şubat’ta Amerikan Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Mutlu çift, bebeklerine Defne adını verdi. Mehtap Ar’ın ablası Müjde Ar, haberi alınca 3 aydır yaşadığı Londra’dan İstanbul’a geldi.
Magazinsortie.com’a konuşan Müjde Ar, “Mehtap’ın yerine babaanne oldum. Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. Çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da” dedi.

Müjde Ar, “Torunum” dediği minik bebekle fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu



ONLAR DA TORUN SEVİNCİ YAŞADI

Magazin dünyasının torun sevinci yaşayan tek ismi Ahmet Tatlıses değil... İşte torun sevinci yaşayan diğer ünlüler!

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AİLEMİZİN İLK TORUNU

Türk pop müziğinin usta yorumcu ve bestecisi Kayahan’ın torunu Oben Berberoğlu 24. yaşına bastı. Beste Açar oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Beste Açar'ın Onur Berberoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen Oben Berberoğlu 24. yaşını girdi.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

Oben'in doğum gününü kutlayan ilk isim ise annesi Beste Açar oldu.

Açar sosyal medya hesabından babası, oğlu ve kendisinin yer aldığı fotoğrafları yayınladı ve altına 'İyi ki doğdun. Ailemizin ilk torunu canım oğlum. 24.10.1998 Bugün sen 24 yaşındasın o gün ben şimdiki senden küçüktüm. İyi ki doğmuşsun mucizem' notunu düştü.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

AİLEMİZE HOŞGELDİN YAVRUM

Mehmet Erbil'in büyük kızı Selin, ilk bebeğini 2019 yılında dünyaya getirdi. Mehmet Ali Erbil, hastane odasında çekilen fotoğrafları "Ailemize hoş geldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin" notu ile Instagram'da paylaştı.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

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BEBEĞİN ADI HAKAN

Hakan Peker'in oğlu Burak ile eşi Belde Peker, minik oğullarını 2015 yılında kucaklarına aldı. Bebeğe dedesinin adı verildi.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

YILLAR SONR AYNI KAREDE

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur oğlunu 2016 yılında kucağına aldı. Bir dönemin efsane çifti, mutlu haberin ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

AYNI GÜN HEM BABA, HEM DEDE

Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri 2019 yılında dünyaya geldi. Aynı gün ünlü yapımcının kızı da doğum yaptı. Mustafa Uslu duygularını "Bizim için güzel bir gündü. Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım" sözleriyle anlattı.

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Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR

Sanat hayatı boyunca sayısız role hayat veren Hümeyra 2017 yılında babaanne oldu.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

Güzel haberi Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Özcan sosyal medya hesabından "Canımız Hümeyra'nın, oğlu Sadık'tan Ömer isimli bir torunu oldu. Tarık ve benim canımızdır Hümeyra ,babamdan kalan en büyük dostumuzdur, bu sıkıntımız arasında bunu bize haber verdi ,kutlarız Allah nazardan saklasın...sizlerle paylaşmak istedim...Güzel şeyler de oluyor" mesajı ile duyurdu. 

BİR KIZ, İKİ TORUN

 Yıldız Tilbe de torun mutluluğu yaşayan isimlerden. Ünlü sanatçının kızı Sezen Burçin'den Seyran ve Samira adında iki torunu var.

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Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

3 TORUNU VAR

Erol Evgin'in kızı Elvan'dan Erol ve Ozan; oğlu Murat'tan ise Erem Erol adında 3 torunu var.

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

SİLİVRİ HATIRASI

28 Haziran 2022'de aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın'ın 3 çocuğundan 5 torunu var. Arkın, yazlık evinde çekilen bu fotoğrafı 'Silivri' notuyla paylaşmıştı... 

Mehtap’ın yerine babaanne oldum... Müjde Arın büyük mutluluğu

 

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#Mehtap Ar#Müjde Ar#Kayahan

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