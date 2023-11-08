Mehmet Ali Erbil'in trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu...

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ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından oyuncu Tolga Yüce'nin "Çok geçmiş olsun abim. Allah, seni bize bağışladı" mesajının yazılı olduğu bir kaza videosu yayınladı.

Kısa süre sonra görüntüyü silen Erbil, geçmiş olsun mesajlarına da sessiz kaldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Usta şovmen Mehmet Ali Erbil'in cumartesi günü Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşen maçın ardından Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

Erbil'in şoförünün kullandığı araç TIR'la çarpıştı. Maddi hasarın olduğu kazayı yara almadan atlatan ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.