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Mehmet Ali Erbil'in trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu...

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Tolga Yüce#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 09:42

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Fenerbahçe Trabzonspor maçını sonrası eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

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ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından oyuncu Tolga Yüce'nin "Çok geçmiş olsun abim. Allah, seni bize bağışladı" mesajının yazılı olduğu bir kaza videosu yayınladı.

Kısa süre sonra görüntüyü silen Erbil, geçmiş olsun mesajlarına da sessiz kaldı.

Mehmet Ali Erbilin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı İşte son sağlık durumu...

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Usta şovmen Mehmet Ali Erbil'in cumartesi günü Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gerçekleşen maçın ardından Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

Erbil'in şoförünün kullandığı araç TIR'la çarpıştı. Maddi hasarın olduğu kazayı yara almadan atlatan ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Mehmet Ali Erbil#Tolga Yüce#Fenerbahçe

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