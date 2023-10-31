Aşk bitti... Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan ayrıldı: Size de buradan toplu cevap olsun...

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Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ünlü şovmen yaptığı açıklama ile ilişkisini doğrulamıştı.

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz eylül ayında Gülseren Ceylan'a evlenme teklif etti.

Ceylan, doğum gününde gelen teklife 'evet' yanıtını verdi.

Hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil'in de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'un evliliğine karşı çıktığı konuşulan Mehmet Ali Erbil, haberleri yalanladı ve düğün hazırlıklarına başladı.

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ABD'deki nikah için gün sayan çiftten kötü haber dün akşam geldi.

Gülseren Ceylan, Instagram sayfasında yaptığı açıklamada Mali ile yollarını ayırdığını duyurdu:

"Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size de buradan toplu cevap olsun. Bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım"

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.