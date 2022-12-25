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Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan aşk çıkışı: Param var demeyeyim, o zaman herkes geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Ece Erken#Kabataş
Mehmet Ali Erbilden şaşırtan aşk çıkışı: Param var demeyeyim, o zaman herkes geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 16:18

Mehmet Ali Erbil ve Ece Erken, önceki akşam Kabataş’taki Zebra Lounge Port’ta yemek yedi.

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Erbil çıkışta “2023’te aşk olur mu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

“Gönlüm boş. Tekliflere açığım. Gencim, bekârım, param var, şöhretim var demeyeyim, o zaman herkes geliyor.”

Ünlü şovmen, yeni yıl dileği sorulunca da “Hayvanlara, kadınlara ve çocuklara çok eziyet edildi. 2023 Türkiye’deki ve İran’daki kadınların özgürlük yılı olsun” dedi.

Mehmet Ali Erbilden şaşırtan aşk çıkışı: Param var demeyeyim, o zaman herkes geliyor

Söze giren Ece Erken şöyle konuştu: “Kadınlara zarar verenler ve çocukları taciz edenler için idam gelsin istiyorum. Amerika’da bile idam var, iğneyle uyutuyorlar. Caydırıcı bir şey olması lazım; ilacı ver, direkt uyusun!”

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