Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarımdan pişman değilim

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Yıldız#Mehmet Ali Erbil#Sunucu
Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarımdan pişman değilim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 07:32

Özlem Yıldız, katıldığı bir programda yıllar önce aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Yıldız, “Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir ilişki yaşadık. Hiçbir zaman pişman değilim. O dönem üzülmüştüm. Mehmet Ali, her zaman çok kıymetli” dedi.

Haberin Devamı

ÖZLEM Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu’nun programı “360 Derece”ye konuk oldu. Yıldız’ın yıllar önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı ve nişanlandığı öne sürülmüştü. Özlem Yıldız, “Erbil sizin pişmanlığınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O dönem ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Fakat nişanlanmadık. Mehmet Ali Erbil, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. O dönem üzülmüştüm. Hayatımda olmasaydı olmazdı diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali’yi hiç tanımamış olsaydım belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında birtakım taşlar var. O yüzden bazı şeyleri kurgulamıyorum. Her olayın ve yaşanmışlığın hayatımda mutlaka etkileri var. Mehmet Ali de benim için öyle ve her zaman çok kıymetli. İyi olmasını dilerim. Ona karşı kötü duygum yok.”

Haberin Devamı

Artık ne aradığımı biliyorum

ÖZLEM Yıldız, uzun zamandır hayatında kimse olmadığını ve evliliğe kapılarını kapatmadığını da açıkladı: “Hayatıma girecek olan erkekte aradığım kriterler yıllar içinde çok değişti. Yıllar önce anket defterlerine ‘kumral ve yeşil gözlü olsun’ yazmışım. Bu saatten sonra beni güzel sevecek birini isterim. Yaşına, gözüne falan takılmıyorum. Artık ne aradığımı biliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Yıldız#Mehmet Ali Erbil#Sunucu

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası
Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

#Sahte Mimar

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası
Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

#Sahte Mimar