Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarımdan pişman değilim

ÖZLEM Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu’nun programı “360 Derece”ye konuk oldu. Yıldız’ın yıllar önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı ve nişanlandığı öne sürülmüştü. Özlem Yıldız, “Erbil sizin pişmanlığınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O dönem ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Fakat nişanlanmadık. Mehmet Ali Erbil, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. O dönem üzülmüştüm. Hayatımda olmasaydı olmazdı diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali’yi hiç tanımamış olsaydım belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında birtakım taşlar var. O yüzden bazı şeyleri kurgulamıyorum. Her olayın ve yaşanmışlığın hayatımda mutlaka etkileri var. Mehmet Ali de benim için öyle ve her zaman çok kıymetli. İyi olmasını dilerim. Ona karşı kötü duygum yok.”

Artık ne aradığımı biliyorum

ÖZLEM Yıldız, uzun zamandır hayatında kimse olmadığını ve evliliğe kapılarını kapatmadığını da açıkladı: “Hayatıma girecek olan erkekte aradığım kriterler yıllar içinde çok değişti. Yıllar önce anket defterlerine ‘kumral ve yeşil gözlü olsun’ yazmışım. Bu saatten sonra beni güzel sevecek birini isterim. Yaşına, gözüne falan takılmıyorum. Artık ne aradığımı biliyorum.”