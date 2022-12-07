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Mehmet Ali Erbil: Arkadaşım sedyeden düşürmüş beni

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#Mehmet Ali Erbil#Ercan Avşar#Şevval Sam
Mehmet Ali Erbil: Arkadaşım sedyeden düşürmüş beni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 08:13

Mehmet Ali Erbil, Belarus’taki H Grup’un Türk müşterileri için Günay Restoran’da düzenlediği gecenin sunuculuğunu yaptı.

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Ünlü şovmen gecede, üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü anlattı.

Erbil, “Hastanede 3 ay boyunca yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de ‘en vefalı dostum’ diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş” dedi.

Erbil daha sonra bu arkadaşının Ercan Avşar olduğunu açıkladı.

Mehmet Ali Erbil: Arkadaşım sedyeden düşürmüş beni

Ters köşe yapacak

Aynı gecede sahneye çıkan Şevval Sam, yakın zamanda ters köşe bir karakterle dijital platformda yayınlanacak bir yapımda rol alacağını belirtti. Ünlü sanatçı, “Tabii bunların hepsi birer performans. Ben Şevval’im, hepsi giydiğimiz elbiseler” dedi.

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#Mehmet Ali Erbil#Ercan Avşar#Şevval Sam

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