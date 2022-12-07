Mehmet Ali Erbil: Arkadaşım sedyeden düşürmüş beni

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Ünlü şovmen gecede, üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü anlattı.

Erbil, “Hastanede 3 ay boyunca yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de ‘en vefalı dostum’ diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş” dedi.

Erbil daha sonra bu arkadaşının Ercan Avşar olduğunu açıkladı.

Ters köşe yapacak

Aynı gecede sahneye çıkan Şevval Sam, yakın zamanda ters köşe bir karakterle dijital platformda yayınlanacak bir yapımda rol alacağını belirtti. Ünlü sanatçı, “Tabii bunların hepsi birer performans. Ben Şevval’im, hepsi giydiğimiz elbiseler” dedi.

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