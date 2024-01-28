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Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti: Çok kırıldım!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil#Ali Sadi Erbil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 12:38

'Ondan babalık görmedim' sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil ile yüzleşti. Baba-kızın konuşması duygusal anlara sahne oldu.

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Yasmin Erbil’in 'babalık görmedim' sözleri olay oldu. Kızının sitem dolu açıklamaları sonrası Magazin D Cumartesi'den Asiye Acar'a konuşan Mehmet Ali Erbil 'her zaman yanlarında oldum' dedi. Baba-kız, telefonda konuşup küslüğü bitirdi.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti: Çok kırıldım

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları...

Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz.

Yıllardır onların ve eski eşlerimin geleceklerini garanti altına almak için çalıştım. Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim.

Benim vicdanım çok rahat önemli olan da bu. Kızım böyle bir şey söylemiş olabilir haddini aşmış bir cümle. Bir dediklerini iki etmedim, maddi anlama gelirsek... Her türlü, en yüksek standartlarda yaşatmaya çalıştım.

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Şuna katılabiliyorum tabii ki onun yaşından küçük insanlarla beraber olmam bir genç kız olarak onun kalbini acıtabilir, canını yakabilir ama buna saygı duymalı. Ben onun hiçbir ilişkisine bu zaman kadar müdahale etmedim.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti: Çok kırıldım

BABASI DAHA KAÇ YAZ GÖRECEK?

'Bana babalık etmedi' sözleri çok iddialı. Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı, kırıldım.

Ben çok büyük bir hastalık atlattım 3 - 4 sene önce, buna biraz saygı duyulmasını beklerdim. Hassasiyet gösterilmesini isterdim. Direkten döndüm, babası bundan sonra kaç  yaz görecek bu yüzden de kırıldım.

Ben ne kadar sevgi görmediysem iki misli onlara göstermeye çalıştım.

Yeniden baba olabilirim, neden olmasın çocuk isterim. Evlenirsem sevdiğim bir kadından çocuğum olmasını isterim.

Belki çocuk bana bambaşka bir enerji verecek... Çok zor günler aylar geçirdim...

Ali Sadi 'onu kolundan alır atarım' diyor. Evlenmemi bile istemiyor Ali Sadi ama tabii sonunda saygı duyarlar.

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BENİ DAHA ÇOK ARAMANI İSTİYORUM

Babasının sözlerine cevap veren Yasmin Erbil ise şunları söyledi:

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“Kırıldığım şeyler olabilir ama babamsın. ‘Babalık görmedim’ derken maddi olarak algılanmasın, zaman geçiremedik anlamında söyledim.

‘Yeni çocuk yapacağım' demişsin ben artık ne yaparım bilemiyorum. Ben zaten babamı paylaşmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor.

Senden de beni daha çok aramanı bekliyorum.

Çocukluğuma dönsek ben bir kere annemle babamı beraber olsun isterdim.

Babamı kırdıysam özür dilerim. Ben bildiği şeyler diye konuştum bunları...”

 

 

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#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil#Ali Sadi Erbil

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