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Çocukları Mehmet Ali Erbil'e resti çekti: Onu hiç kaldıramayız!

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali#Mehmet Ali Erbil
Çocukları Mehmet Ali Erbile resti çekti: Onu hiç kaldıramayız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 13:48

Geçtiğimiz günler babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil, aralarında geçen son konuşmayı anlattı. Erbil, 'yeniden bebek istiyorum' diyen babasına, 'Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok' sözleriyle tepki gösterdi.

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Yasmin Erbil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Babası Mehmet Ali Erbil için, "Ondan babalık görmedim" sözleri için, "Sonrasında babam beni aradı ve üzüldüğünü söyledi. Üzerien çok konuşmak istemiyorum, söylediklerimin arkasındayım ama babamın üzülmesi beni de üzdü. Eksik olan duygusal boşluk. Duygusal boşluğum fazla... Maddi olarak her zaman yanımızdaydı. Duygusal boşluğum fazla, kendimde bunu çok görüyorum travmalarım olduğunu... Küçükken, 'Sinemaya gideceğiz' derdi bir anda kız belirirdi" dedi.

Çocukları Mehmet Ali Erbile resti çekti: Onu hiç kaldıramayız

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte olan Mehmet Ali Erbil, "Gülseren'i ailemle tanıştırdım" sözleri için Yasmin Erbil: "Tanışmadım. Asla tanışmadım. Tanışmak gibi amacım yok."

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Çocukları Mehmet Ali Erbile resti çekti: Onu hiç kaldıramayız

Yasmin Erbil, babasının "Yeniden bebek istiyorum" sözleri için, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Onu hiç kaldıramayız" dedi.

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali#Mehmet Ali Erbil

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