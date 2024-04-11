Mazhar Alanson'dan tepkilere cevap: O konseri Özkan’ı anmak için verdik

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MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur 8 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmiş, Mazhar Alanson ve Fuat Güner can dostlarının vefatının ardından ilk kez 16 Mart’ta Bostancı’da konser vermişti.

Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan’ın ‘MF’ adıyla sahneye çıkan ikiliye “Biraz durun” diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü.



Önceki gün Tarabya’da görüntülenen Alanson, sorulara şöyle yanıt verdi: “Aysun Hanım bize ‘Ben öyle söylemedim’ dedi. Biz o konseri Özkan’ı anmak amacıyla yaptık. Aysun Hanım da böyle bir cümle kurmadığını söyledi.”

ACISI GEÇMEDİ, GEÇMEYECEK

Mazhar Alanson, Özkan Uğur’un acısının halen taze olduğunu söyledi: “Gün içerisinde Özkan’ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Acısı hâlâ taze. Geçmedi, geçmeyecek de. Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Yokluğu bizi zorluyor.”