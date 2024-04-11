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Mazhar Alanson'dan tepkilere cevap: O konseri Özkan’ı anmak için verdik

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#Mazhar Alanson#Özkan Uğur#Fuat Güner
Mazhar Alansondan tepkilere cevap: O konseri Özkan’ı anmak için verdik
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 08:56

Özkan Uğur’un vefatından 8 ay sonra Fuat Güner’le birlikte sahneye çıkan Mazhar Alanson, Aysun Aslan’ın konsere tepki gösterdiği iddiasına yanıt verdi.

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MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur 8 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmiş, Mazhar Alanson ve Fuat Güner can dostlarının vefatının ardından ilk kez 16 Mart’ta Bostancı’da konser vermişti.

Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan’ın ‘MF’ adıyla sahneye çıkan ikiliye “Biraz durun” diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

Önceki gün Tarabya’da görüntülenen Alanson, sorulara şöyle yanıt verdi: “Aysun Hanım bize ‘Ben öyle söylemedim’ dedi. Biz o konseri Özkan’ı anmak amacıyla yaptık. Aysun Hanım da böyle bir cümle kurmadığını söyledi.”

Mazhar Alansondan tepkilere cevap: O konseri Özkan’ı anmak için verdik

ACISI GEÇMEDİ, GEÇMEYECEK

Mazhar Alanson, Özkan Uğur’un acısının halen taze olduğunu söyledi: “Gün içerisinde Özkan’ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Acısı hâlâ taze. Geçmedi, geçmeyecek de. Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Yokluğu bizi zorluyor.”

 

 

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#Mazhar Alanson#Özkan Uğur#Fuat Güner

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