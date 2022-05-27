Konser sonrası tarihi gezi

Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen konserde grup, “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Perfect Strangers”, “When a Blind Man Cries” gibi şarkılarını seslendirdi.
Tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple’ın hayranları Türkiye’nin birçok şehrinden saatler öncesinden alana geldi.
Konserin en büyük sürprizi grubun klavyecisi Don Airey’in “Üsküdar’a Gider İken” şarkısını çalması oldu.
Deep Purple konserinde, binlerce müziksever NEO Events organizasyonuyla eğlenceye doydu.
Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Simon Mc Bride, Don Airey’den oluşan Deep Purple, konserin ertesi günü kendileri için hazırlanan program dahilinde İstanbul’un tarihi mekânlarını gezdi.