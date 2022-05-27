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Konser sonrası tarihi gezi

#Deep Purple#Smoke On The Water#Highway Star
Konser sonrası tarihi gezi

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Deep Purple, ‘The Whoosh Tour’ kapsamında önceki akşam Sarıyer LifePark’ta hayranlarıyla bir araya geldi.

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Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen konserde grup, “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Perfect Strangers”, “When a Blind Man Cries” gibi şarkılarını seslendirdi.

Tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple’ın hayranları Türkiye’nin birçok şehrinden saatler öncesinden alana geldi.

Konserin en büyük sürprizi grubun klavyecisi Don Airey’in “Üsküdar’a Gider İken” şarkısını çalması oldu.

Konser sonrası tarihi gezi

Deep Purple konserinde, binlerce müziksever NEO Events organizasyonuyla eğlenceye doydu.

Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Simon Mc Bride, Don Airey’den oluşan Deep Purple, konserin ertesi günü kendileri için hazırlanan program dahilinde İstanbul’un tarihi mekânlarını gezdi.

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#Deep Purple#Smoke On The Water#Highway Star

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