Yeni aracı 2.5 milyon

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TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Pınar Altuğ önceki gece Asmalımescit’teydi. Bir lansmana katılan oyuncu, çıkışta yeni otomobiline bindi. Pınar Altuğ’un tamamen elektrikli olan yeni lüks aracının piyasa fiyatı 2.5 milyon TL. (Sayit DURMAZ)

KAS KONTROLÜ

Gülşen önceki akşam Cahide Palazzo’da sahneye çıktı. Ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında Zuhal Topal da vardı.

Gülşen bir ara şarkılarını masanın üzerine çıkarak söyledi. Şarkıcının karın kaslarına dokunan Topal, eliyle “çok güzel” işareti yaptı.

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CEM ÖZER'DEN EŞİNE: KIRARIM KEMİKLERİNİ

Beylikdüzü Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde önceki gün yaz defilesi düzenlendi. Sunuculuğu üstlenen Cem Özer, kendisine bakmayan eşine, “Nereye bakıyorsun? Bana bakacaksın. Kırarım bak kemiklerini, beni aile içi şiddete teşvik etme” diye takılarak seyircileri şaşırttı.

Özer, kalabalığa eğlenceli dakikalar yaşatmak için espri yaptığını söyledi.

EVLİLİK YOK, ÖNCE KARİYER

Alina Boz, geçtiğimiz gün Babylon’da görüntülendi.

Yeni bir sinema filminde rol aldığını söyleyen oyuncu, “Dönem filmi çektik. Eylül gibi yayınlanır büyük ihtimalle” dedi. Boz’a Mithatcan Özer’le ilişkisi de soruldu. “İlişkimiz çok güzel gidiyor” diyen oyuncu, evlilik sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Benim için şu an kariyer ön planda.” (Sayit DURMAZ)

TATLI SÜRPRİZ

Pop müziğin sevilen sesi Bengü, yazı “Tatlı” adlı yeni şarkısıyla karşılıyor. Sözlerini Gülsen Karatoprak’ın yazdığı, müziğini Volga Tamöz’ün yaptığı şarkının klibi, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekildi.

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Çekimler sırasında ekibi Bengü’ye sürpriz yaptı. Klipte kullanılan otobüs için özel bir plaka hazırlandı. Plakanın harf grubu Bengü, eşi ve çocuklarının isimlerinin baş harfleriyle, rakam-ları da evlilik tarihiyle oluşturuldu.

YAZ 'FIRTINA'SI

Yaz şarkılarıyla ünlü olan Serdar Ortaç, bu yaz Nihan Çelik’le düet yaptığı “Fırtına”yı dinleyicileriyle buluşturuyor.

Noah Entertainment etiketiyle çıkan “Fırtına” şarkısının klibi geçtiğimiz günlerde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çekildi. Alişan Güney Yıldırım yönetmen-liğinde

85 kişilik bir ekiple çekilen klipte helikopter ve son model lüks araçlar kullanıldı. Birlikte kamera karşısına geçen Serdar Ortaç ve Nihan Çelik’e 10 dansçı eşlik etti.

HANIMAĞA

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Selen Görgüzel’in “Abbas” adlı yeni single’ı bugün DMC etiketiyle çıkıyor.

Sözleri Zafer Kerey’e, müziği Turgay Saka’ya ait şarkının klibi Selim Akar’ın yönetmenliğinde Sapanca’da çekildi. Beyaz renkteki kısa saçları ve tespihiyle kamera karşısına geçen Görgüzel’e iki erkek model topuklu ayakkabıları, bornozları ve ellerinde örgüleriyle eşlik etti.