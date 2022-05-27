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Safiye Soyman: Neden böyle yaptın İrem?

#Safiye Soyman#İrem Derici#Faik Öztürk
Safiye Soyman: Neden böyle yaptın İrem

Safiye Soyman, çapkınlıkla ilgili açıklamasını “Saçını yolasım geldi” diyerek eleştiren İrem Derici’nin bu tepkisine anlam veremedi: “Ben ne dedim ki ona?”

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ÇAPKINLIK AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Safiye Soyman’ın “Erkek haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin” sözleri tartışma yaratmış, sanatçıya İrem Derici de “Safiye Ablamı çok severim ama valla saçını yolasım geldi” diyerek tepki göstermişti. Dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanan Soyman, Derici’ye şöyle yanıt verdi:

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BEN ONUN ŞAHSINA SÖYLEMEDİM

 “Hovardalığın adabı vardır. En hovarda adam, evine kafasını öne eğerek girer. İrem’in böyle talihsizce konuşmasına şaşırdım. Bir ablası olarak bana böyle bir şey söylemesi çok yanlış. Ayıp, İrem’den bunu beklemiyordum. Gerçekten çok severim onu. Ben onun şahsına hiçbir şey söylemedim, neden böyle yaptı? Beni hiç ilgilendirmez onun özel hayatı. Tutup da bana ‘saçını yolasım geldi’ diyor. Ben ne dedim ki ona?”

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NE OLMUŞTU?

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Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman önce Derya Tuna'nın tartışma yaratan çapkınlık açıklamasıyle ilgili konuşmuş, ardından da muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna yanıt vermişti.

Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım. İrem’in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektif de tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi 'yallah' deyin.” demişti...

Safiye Soyman: Neden böyle yaptın İrem

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#Safiye Soyman#İrem Derici#Faik Öztürk

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