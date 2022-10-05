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Kobra Murat mal varlığını açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var!

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#Kobra Murat#Murat Divandiler#Caner Toygar
Kobra Murat mal varlığını açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 12:26

Kobra Murat lakabı ile tanınan Murat Divandiler, katıldığı bir programda mal varlığını açıkladı. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' dedi.

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'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar’ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Kobra Murat mal varlığı hakkında da bilgi verdi.

Hemen hemen haftanın her günü program yaptığını söyleyen Divandiler, 21 saat çalışıp 3 saat uyuduğunu dile getirdi.

EŞİM 'KASALAR DOLDU ALTIN YAPTIRMA' DİYOR

“2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri”

Kobra Murat mal varlığını açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var

LAKABI NEDEN KOBRA MURAT?

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Murat Divandiler'in 'Kobra Murat' lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Ünlü isim, bu duruma da açıklık getirdi. Terzilik yaptığı dönemde zengin bir kadına kostüm diken isim, yine aynı kadın tarafından düğüne davet edildi.

Murat Divandiler’in düğünde yaptığı 'kobra' şovu sonrası adı 'Kobra' olarak anılmaya başladı. Bu durum sonrası ‘Keskin Makas’ olan dükkanının adını da ‘Romanların Cemil İpekçi’si Kobra Murat’ olarak değiştirdi. Ünlü sanatçı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedildiğini belirten Kobra Murat, sonrasında ise sahne şovlarına ve şarkıcılığa başladığını açıkladı.

Kobra Murat mal varlığını açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var

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