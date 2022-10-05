Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı... Spor yaparken aşka düştü!

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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir fotoğraf çekimi için gittiği spor salonunda aşkı buldu!

Vuslateri’nin yeni aşkı, ünlülerin spor hocası Onur Gurur Özbek.Özbek’in sahibi olduğu Bomonti’deki Urban Health Pilates’te bir dergi çekimi sırasında başlayan arkadaşlığın bir ay önce aşka evrildiğini öğrendim. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin çok mutlu olduğu da gelen haberler arasında.



Ece Sükan, Zeynep Yılmaz, Özge Ulusoy, Helin Avşar gibi ünlü isimlerin spor hocası olan Onur Gurur Özbek, hem yakışıklı hem başarılı hem de çok popüler. Gonca Vuslateri’yle de çok yakışmışlar. Mutlulukları daim olsun...

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Kylie’yi giydirdi

Mesleğini Londra’da icra eden genç tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, moda dünyasındaki yükselişini sürdürüyor.

Londra Moda Haftası kapsamında yeni koleksiyonu “Dissolved Doll”u tanıtan Fındıkoğlu büyük başarıya daha imza attı. Sıra dışı tasarımları, son yılların en ünlü stil ikonlarından Kylie Jenner’ın de radarına girdi. Koleksiyondan çarpıcı bir parça seçen Kylie’nin bu görüntüleri dünyada büyük ses getirdi. Tebrikler...

Esnaf yenileniyor

Feyzan Cihan ve Atilla Bingöl’ün sevilen mekânı Esnaf’ın yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Yaz boyu Alaçatı’da eğlencenin nabzını tutan ‘yeni nesil meyhane’ Esnaf, kış sezonunda yine eski evinde Maslak 1453’te olacak. Yeni bir konseptle misafirlerini ağırlayacak olan Esnaf, konuklarının karşısına yeni bir mutfak ve farklı bir dekorasyonla çıkacak.

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Eğlencenin en güzel adreslerinden biri olan Esnaf’ın yeni halini ben de büyük merakla bekliyorum.

Güçlerini birleştiriyorlar

İş dünyasının tanınmış çiftlerinden Merve ve Savaş Keleş, Nijerya iş dünyasının seçkin isimlerini İstanbul’da ağırladı. Bebek’in ünlü mekanlarından Frontière’de objektife yansıyan çiftin konuklarının, Nijerya’nın önde gelen iş insanları Anthony Nwachukwu ve Mahmood Ahmadu’ydu.

Onur Köroğlu’nun da eşlik ettiği Nijeryalı iş insanları, Merve ve Savaş Keleş ile İstanbul’daki yatırım fırsatlarını görüştü. Keleş çiftinin de 18 Ekim’de Nijerya’ya giderek, Nijerya ve BAE iş dünyasının önemli isimleriyle masaya oturacak ve iki ülkedeki yatırım planları için ortaklık görüşmeleri yapacak.