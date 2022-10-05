Yıldızlar buluştu... Ödüller Kanal D'ye!

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Altın Objektif Ödülleri önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen törenle 26’ncı kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda, Roberto Bravo co-sponsorluğunda gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ile Murat Güloğlu üstlendi. Törene sanat, magazin ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gece, Şevval Sam şarkılarıyla renklendi. Doğu Demirkol da mini bir stand up gösterisi sergiledi.

Kanal D geceye damga vurdu

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı” gecede 3 ödül birden aldı. ‘Yılın dizisi’ seçilen “Yargı”nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, ‘yılın en iyi dizi kadın oyuncusu’ ve ‘yılın en iyi dizi erkek oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu. “Camdaki Kız” ise ‘yılın drama’ dizisi seçildi. Burcu Biricik de dizideki performansıyla ‘yılın drama dizisi kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. ‘Yılın magazin programı’, “Magazin D Cumartesi” oldu. İbrahim Konar’ın Kanal D Haber’de yayınlanan ‘Cüneyt Arkın’ın son röportajı’ da ‘yılın haberi’ seçildi.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı” “yılın en iyi dizisi” seçildi. Ekip hep birlikte objektife poz verdi.

Pınar Deniz, “Yargı”daki rolüyle “yılın en iyi kadın dizi oyuncusu” ödülünü aldı.

Kaan Urgancıoğlu, “Yargı”daki rolüyle “yılın en iyi erkek dizi oyuncusu” seçildi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”daki performansıyla ‘yılın drama dizisi kadın oyuncusu’ seçilen Burcu Biricik, “Bu ödülü almak için ağladım. Sonra ‘Çok güzel ağlıyorsun devam et’ dediler. Ben de hâlâ ağlıyorum” dedi.

KELEBEK’E 8 ÖDÜL

Geceye damgasını vuran kazandığı 8 ödülle Kelebek oldu. Behlül Aydın, “Fikret Kuşkan komşusuyla başı dertte”, İsmail Bayrak “Bergen’den 40 milyon kazandı” haberiyle ödül aldı.



Orkun Ün, “İşte o lüks araba” başlıklı yazısı, Mehmet Üstündağ “Iraklı iş adamının yakın markajında Ebru Gündeş” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.



Deniz Boy “Beni nasıl tanıdınız” ve Sinem Vural “Ünlü isimleri kapıcı çarptı” başlıklı haberleriyle ödül aldı.



Barbaros Tapan da dünyaca ünlü yıldız Al Pacino ile gerçekleştirdiği söyleşiyle ‘röportaj’ dalında ödül kazandı. Amerika’da olan Tapan adına ödülünü Hürriyet Kelebek Haber Müdürü Arzu Akbaş Zor aldı.



Sayit Durmaz’a da ‘basın meslek onur ödülü’ takdim edildi.

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Behlül Aydın - Orkun Ün - Arzu Akbaş Zor - Sinem Vural - Sayit Durmaz - İsmail Bayrak

‘Yılın tiyatro oyunu’ seçilen “Aydınlıkevler” oyuncuları tören sonrası ödülleriyle objektife poz verdi.

‘Yılın proje albümü’ ödülünü alan Şevval Sam, törende sahneye de çıktı...

Çağla Şıkel, “Yeni Bir Gün” programıyla ‘yılın program kadın sunucusu’ ödülünü aldı.

Salih Bademci, “Aydınlıkevler”deki performansıyla ‘yılın erkek tiyatro oyuncusu’ seçildi.

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“Aydınlıkevler”de başrolü üstlenen Demet Akbağ, ‘yılın kadın tiyatro oyuncusu’ seçildi. Usta oyuncuya gecede ayrıca ‘yaşam boyu onur ödülü’ verildi.

“Yılın drama uyarlama dizi erkek oyuncusu’ ödülüne Deniz Can Aktaş, ‘yılın drama uyarlama dizi kadın oyuncusu’ ödülüne ise Hazal Subaşı, layık görüldü.

‘Dram gençlik dizisi’ ödülünü kazanan “Tozluyaka” ekibi objektife birlikte poz verdi.

Elif Yılmaz, “Gül Masalı” dizisindeki performansıyla ‘en iyi çıkış yapan kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.

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Caner Topcu, ‘yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

‘Yılın komedyeni’ ödülünü alan Doğu Demirkol, mini stand-up yaptı.

Berk Atan, ‘yılın aile komedi dizi erkek oyuncusu’ ödülünü aldı.

‘En iyi gündüz kuşağı programı’ seçilen “Esra Erol’da”nın sunucusu Esra Erol, “Bu ödülü tüm kadınlar adına alıyorum” dedi.

Devrim Özkan ve Özge Özberk, ‘en iyi aksiyon romantik kadın oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

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‘Yılın alternatif yorumcusu’ Selçuk Balcı seçildi.

‘Yılın arabesk fantezi yorumcu’ kategorisinde kazanan isim İzzet Yıldızhan oldu.

Tolga Sarıtaş, ‘yılın drama dizi erkek oyuncusu’ ödülünü kazandı.

