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Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

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#Ünlü Bebekler#Hazal Kaya#Kıvanç Tatlıtuğ
Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 11:52

Hazal Kaya reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu hamilelik sürecini anlattı, bebeğin ismini açıkladı.

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“İlk zamanlar tansiyon problemi yaşadım ama şu an her şey yolunda. Eşim Ali (Atay) hamilelik süreçlerimde çok zorlanmadı ama Leyla doğduktan sonra Fikret Ali ile ilgilenecek mecburen, öyle konuştuk. Kız annesi olmak enteresan geliyor. Çevrem heyecanlı. ‘Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor’ diyorlar. Çocuğu neye çevirecekler, merak ediyorum. Doğum Türkiye’de. İkinci ismini açıklayayım; Süreyya olacak. Biz eski isimleri seviyoruz; Süreyya geliyor.” (Deniz BOY)

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Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın kızları olacak. Çift 5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızlarına 'Mavi' adını verecek.

 KURT EFE GELİYOR

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda baba oldu. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

İLK KIZ LALİN İKİNCİ LEYLA

Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında. Sinem Kobal, ikinci bebeğine ise 'Leyla' ismini verdi. 

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

 KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

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 ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

İKİ KIZ ANNESİ

İki çocuk annesi Seda Bakan, kızlarına Leyla ve Eda adını verdi. 

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

SES ABLA OLDU

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti. Ünlü çift ikinci bebeklerine ise Ela adını verdi. 

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

 İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

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KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

 'KORUYUCU MELEK'

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

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İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.

Kızının adını açıkladı: Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor

 

 

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#Ünlü Bebekler#Hazal Kaya#Kıvanç Tatlıtuğ

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