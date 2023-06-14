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Kıbrıs’taki otele dava

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ersoy#KKTC#Haluk Şentürk
Kıbrıs’taki otele dava
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:28

Bülent Ersoy’un KKTC’deki konseri öncesi sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan 17 kişi ile menajer Haluk Şentürk, Nuh’un Gemisi Otel’e 918 bin liralık tazminat davası açtı.

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Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Haluk Şentürk ile Bülent Ersoy’un orkestrasında yer alan müzisyenler ve makyözleri, pandemi döneminde oteldeki konsere gidecekti.

Otel yetkilileri, ekibe PCR testi gönderdi. Haluk Şentürk dışında tüm ekip KKTC’ye gitti.

Ancak otel yetkililerinin gönderdiği PCR testi sahte çıkınca ekip tutuklandı.

Kıbrıs’taki otele dava

Müvekkillerinin işlemedikleri suç nedeniyle 61 gün boyunca hapis yattığını dava dilekçesinde anlatan avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, “61 günü elem ve ızdırap içinde geçiren müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi için 918 bin lira tazminatın davalı otelden tahsilini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Bülent Ersoy#KKTC#Haluk Şentürk

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