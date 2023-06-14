Kıbrıs’taki otele dava

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Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Haluk Şentürk ile Bülent Ersoy’un orkestrasında yer alan müzisyenler ve makyözleri, pandemi döneminde oteldeki konsere gidecekti.

Otel yetkilileri, ekibe PCR testi gönderdi. Haluk Şentürk dışında tüm ekip KKTC’ye gitti.

Ancak otel yetkililerinin gönderdiği PCR testi sahte çıkınca ekip tutuklandı.

Müvekkillerinin işlemedikleri suç nedeniyle 61 gün boyunca hapis yattığını dava dilekçesinde anlatan avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, “61 günü elem ve ızdırap içinde geçiren müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi için 918 bin lira tazminatın davalı otelden tahsilini istiyoruz” ifadelerini kullandı.