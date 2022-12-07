Kestane zamanı

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Seyyar bir satıcıdan kestane satın alan ünlü şarkıcı acelesi olduğunu söyleyerek soruları cevapsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Oğlunun adı ‘Amin Batıgan’

Geçen ağustos ayında hamile olan İranlı sevgilisi ile evlenen Nihat Doğan, “2. Sayfa” programına konuk oldu.

Nihat Doğan programda oğluna hangi ismi vereceğini açıkladı. Doğan “Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm. Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek. Sonra annesi rüyasında ‘Amin’ diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı ‘Amin Batıgan’ olacak” dedi.

Aile günü

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Eski futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızları ile önceki gün İstinye Park’taydı. Fenerbahçe’nin alt yapısında antrenörlük yapan Şentürk, izin gününü ailesine ayırdığını söyledi. Şentürk ailesi, alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeği yedi.



Gişede iyi açılış

Komedi serisi “Çakallarla Dans”ın 6’ncı filmi gişede sezonun iyi açılışlarından birini yaptı.

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı “Çakallarla Dans 6”, Box Office Türkiye verilerine göre vizyona girdiği hafta sonu 196 bin 658 kişi tarafından izlendi. Sezonun en iyi gişe açılış rakamına ulaşan “Çakallarla Dans 6”, “Bergen” filminden sonra ‘yılın en iyi açılışını yapan yerli film’ de oldu.



Murat Şeker “Hem biz hem sinemacılar hafta sonu yaşanan ‘kapalı gişe’ salonları çok özlemiştik. Ne mutlu bize ki ekonomik kriz ortamında bile seyircilerimiz ‘Çakallarla Dans 6’ için salonları doldurdular. Herkese çok teşekkürler” diyerek gişe başarısıyla ilgili duygularını dile getirdi.