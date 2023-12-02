Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına yanıt

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Kenan İmirzalıoğlu, eşini aldattığı iddiasını soran muhabirlere gülerek yanıt verdi: “Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI FİLMDE

Oyunculuk kariyerine Amerika’da devam eden Ayça Varlıer, “The Time Travel Hills” adlı film için Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile kamera karşısına geçti.

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Ayça Varlıer, “The Time Travel Hills”te “Maske” filmindeki kötü adam rolüyle hafızalarda yer eden Peter Greene ile birlikte rol aldı.

Prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova’nın, yönetmenliğini ise Daniel Curtis Lee’nin üstlendiği film, 2024’ün bahar aylarında vizyona girecek.

AŞKIN FİLMİ

Başrollerini Cemre Baysel ile İlhan Şen’in paylaştığı “Aşk Filmi”nin galası önceki akşam Nişantaşı City’s AVM’de yapıldı.

Deniz Denizciler’in yazıp yönettiği filmde Cemre Baysel top model Yaz karakterine, İlhan Şen de film yönetmeni Uzay’a hayat verdi. Dün vizyona giren filmin ekibi, gecede tam kadro hazır bulundu. (Sayit DURMAZ)

MERCAN 2 YAŞINDA

Özge Özpiriçci ve Burak Yamantürk çifti, ailesi ve dostlarıyla Mercan’ın 2’nci yaşını kutladı.

Özge Özpiriçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan, 2 yaşına bastı. Özpirinçci, kızıyla fotoğrafının altına şu notu yazdı: “İyi ki doğdun kızım! Hayallerini süsleyen şeylerin anılarına dönüştüğü yepyeni bir yıl olsun! Seni çok seviyorum.” Doğum günü partisine Berrak Tüzünataç, Tanem Sivar, Başak Dizer gibi isimler katıldı.

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DAYANAMAYIP SPOR YAPTIM

Hülya Avşar, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı. İyileşen Avşar önceki akşam kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya Kıyı Balık’ta buluştu.

Sanatçı, “Çok zor bir hafta geçirdim. Yoğun bir öksürük ve burun akıntısı vardı. Hastalığın 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan birçok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli” dedi. (Sayit DURMAZ)

2,5 AYLIK HAMİLE

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Vadistanbul’da görüntülendi.

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Hamilelik haberlerini doğrulayan Yıldız Çağrı Atiksoy, “2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil, ancak hamilelik güzel geçiyor. Berk de baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı” dedi. Berk Oktay da “Birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. Sabırsızca bekliyoruz” diye konuştu.