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Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'dan ihanet iddiasına fotoğraflı yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Edis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 15:06

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu arasında neler oluyor, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı aldattı mı?

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Eşi Sinem Kobal’ı aldattığı öne sürülen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan dedikoduları bitiren fotoğraf. Ünlü çift, Edis'in doğum günü kutlamasında yan yana poz verdi.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu eşi Sinem Kobal’ı aldattığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımda, iddia sahibi kişi, “Selena aldatıldın haber doğru. Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru” ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobaldan ihanet iddiasına fotoğraflı yanıt

İMİRZALIOĞLU İLE KOBAL’DAN FOTOĞRAFLI YANIT

Ünlü çift ise 32. yaşına giren popçu Edis’in doğum günü kutlamasına katıldı. Kutlamada Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutluluklarıyla dikkat çekti.

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İmirzalıoğlu ile Kobal çifti iddiaları, partide yan yana poz vererek yalanladı. 

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobaldan ihanet iddiasına fotoğraflı yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra eğlenceye Başak Dizer, Kenan İmirzalıoğlu, Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobaldan ihanet iddiasına fotoğraflı yanıt

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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Edis

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