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Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm

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#Kenan İmirzalıoğlu#Oyuncu#Deprem
Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 08:34

Kenan İmirzalıoğlu önceki gece Çubuklu’daki Hadsiz Bosphorus adlı mekândan çıkarken görüntülendi.

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Muhabirlerin soruları üzerine “Çok üzgünüm, başka nasıl olabiliriz ki?” diyen İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı “Kim Milyoner Olmak İster” programında yarışan 21 yaşındaki Simay Atlı’nın da depremde vefat ettiği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Allah bu felaketi bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm.”

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O hesaplar sahte

Kenan İmirzalıoğlu, adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu da açıkladı:

“Ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim adıma bir şeyler yazılırsa bilinsin ki o kişi ben değilim.”

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#Kenan İmirzalıoğlu#Oyuncu#Deprem

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