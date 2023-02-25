Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm

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Muhabirlerin soruları üzerine “Çok üzgünüm, başka nasıl olabiliriz ki?” diyen İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı “Kim Milyoner Olmak İster” programında yarışan 21 yaşındaki Simay Atlı’nın da depremde vefat ettiği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Allah bu felaketi bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm.”
O hesaplar sahte
Kenan İmirzalıoğlu, adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu da açıkladı:
“Ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim adıma bir şeyler yazılırsa bilinsin ki o kişi ben değilim.”