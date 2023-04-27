Kenan İmirzalıoğlu: Ailece ekranlara dönüyoruz

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Kenan İmirzalıoğlu, bayramla ilgili “Bayram güzel geçti. Kızımız Lalin’i bir yerlere götürdük, onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin’in bayram hediyesi doğada yürüyüş yapmak oldu” dedi.



Yeni projeleriyle ilgili soruya “Bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim” yanıtını veren oyuncu, eşi Sinem Kobal’ın da ekrana döneceğini açıkladı: “Sinem de özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında!” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DERPREMZEDELER İÇİN SAHNEDE

Hakan Peker, 29 Nisan Cumartesi akşamı depremzedeler yararına Beylikdüzü Mask Beach’te konser verecek.

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Sanatçı, konser gelirinin tamamını “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına bağışlayacak. Gecede ayrıca DJ Hakan Küfündür de performans sergileyecek.

ÇOCUKLARINIZIN HAYALLERİNE NEGEL OLMAYIN

İpek Açar’ın sunduğu, TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Yolu” programının bu akşam ekrana gelecek bölümüne Ömür Gedik konuk oldu.

Ömür Gedik programda konservatuvar hayalini ailesi karşı çıktığı için gerçekleştiremediğini açıkladı: “Boğaziçi Filoloji okudum. Hayalim olarak kaldı müzik. Ama insan gerçekten istiyorsa başarıyor. Ailelere çocuklarınızın hayallerine engel olmayın diyorum.”

ATLAS GEZMEDE

Oyuncu Ahsen Eroğlu önceki gün sevgilisi Kemal Ertuğ’la Nişantaşı’nda görüntülendi. Çift, “Küçük bir işimiz vardı, onu halletmeye çıktık. Köpeğimiz Atlas’ı da gezdirmiş olduk” dedi.





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Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eroğlu, “Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum. Diğer projelerimi de heyecanla bekliyorum” dedi. (Deniz BOY)

KIZIM OYUNCU OLMAYACAK

Emine Ün önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Oyuncu, “Kızınız Duru da oyuncu olmak istiyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kızım gelecek dönem yurt dışına üniversite için gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor. İyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi. Farklı yönde ilerlemek istiyor. Ne isterse arkasındayız.”

Ayk Karakulakyan ile ilişkisi olan Emine Ün, evlilik hakkındaki sorulara ise “Çok tatlı ilişkimiz var. Evlilik işi ise kısmet, o yüzden büyük konuşmamak lazım. Önemli olan imza değil. Önemli olan beraber yaşadığın süreçte mutlu olmak” cevabını verdi.(Deniz BOY)

KAHVE KEYFİ

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Ezgi Mola önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya ait Boop adlı mekanda görüntülendi.

Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el sallamayı ihmal etmedi. Bir hayli keyifli olan Mola, spor giyimi ve şapkasıyla dikkat çekti. (Deniz BOY)

HAYATIMDAKİ EN ZOR SAHNEYDİ

Oyuncu Emre Kızılırmak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, İstanbul trafiğine çözüm olarak motosiklet kullandığını söyledi.

Kızılırmak, bir sinema filminde rol aldığını da belirtti: “Can Evrenol’nun projesi... Aksiyon ve vahşet dolu bir film. Dün gece hayatımdaki en zor sahnelerden birini oynadım.” (Deniz BOY)