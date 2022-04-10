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Kemal Sunal Müzesi geliyor

#Kemal Sunal#Kemal Sunal Müzesi#TARKAN
Kemal Sunal Müzesi geliyor
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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Kemal Sunal Müzesi geliyor

2000 yılında vefat eden Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, uzun süredir hayalini kurduğu ‘Kemal Sunal Müzesi’ni açmak için kolları sıvadı. Şu sıralar İstanbul’un Anadolu yakasında uygun bir yer arayan Gül Sunal, açacağı müzede usta sanatçının kişisel eşyalarını, film afişlerini ve kostümlerini sergileyecek. 2023’te kapılarını açacak müze için sanatçının oğlu Ali Sunal ile kızı Ezo Sunal da çok heyecanlı.

Kemal Sunal Müzesi geliyor

Harbiye’de 10 konser

Uzun aradan sonra çıkardığı “Geççek” şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşen Tarkan, sevenleriyle yeniden Harbiye’de buluşmaya hazırlanıyor. Geleneksel Harbiye Açıkhava konserleri için çalışmalara başlayan Megastar’ın şimdilik eylül ayında 10 konser vermesi planlanıyor. Tarkan sevenleri için sürpriz sahne şovları hazırlıyor.

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Kemal Sunal Müzesi geliyor

4 proje birden

Son dönemde boşandığı eşi Feyza Aktan’la arasındaki davalarla gündemde olan Özcan Deniz yeniden iş hayatına sarıldı. Ünlü sanatçının gündeminde iki dizi ve iki sinema filmi projesi olduğunu duydum. Deniz şimdilerde senaryosunu kendi yazdığı filmlerden biri için cast oluşturmaya çalışıyor. Ünlü oyuncunun rol alacağı dizilerden biri de yeni sezonda ekranda olacak.

Kemal Sunal Müzesi geliyor

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