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Aslı Enver sevgilisinin annesiyle yemekte buluştu

#Aslı Enver#Önder Öztarhan#Önder Öztarhan Nereli
Aslı Enver sevgilisinin annesiyle yemekte buluştu
Sayit DURMAZ

Oyuncu Aslı Enver ile işadamı Önder Öztarhan’ın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

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Sevgililer önceki akşam Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda yemekteydi. Çifte Öztarhan’ın annesi de eşlik etti.

Mekân çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslı Enver, “Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor” dedi.

Aslı Enver sevgilisinin annesiyle yemekte buluştu

Oyuncu, “Önder Bey’in annesiyle bu akşam mı tanıştınız? Önder Bey sizin ailenizle tanıştı mı?” sorularına da şöyle yanıt verdi:

“Önder’in annesiyle daha önce tanışmıştım. Önder de benim ailemi tanıyor.”

Aslı Enver’den hemen sonra annesiyle birlikte mekândan ayrılan Öztarhan, soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu.

Aslı Enver sevgilisinin annesiyle yemekte buluştu

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AŞKI İTİRAF ETTİ

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

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