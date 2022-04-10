Usta oyuncudan itiraf: Emekli oldum isteğim kalmadı

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Emekli oldum isteğim kalmadı

İzzet Günay, önceki gün eşi İpek Günay ile Nişantaşı’ndaydı. 87 yaşındaki usta oyuncu, yeni bir projesi olup olmadığı sorulunca kendisine uygun roller teklif edilmediğini belirterek artık emekli olduğunu söyledi: “Rol geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey yok. Zaten o kadar enerjim de yok. İsteğim kalmadı. Kendimizi kızağa çektik, emekli olduk. Gençlerden umutluyum. Yeni kuşağı beğeniyorum, bilhassa tiyatro kökenli sinema oyuncularını.”

Çok sevmek şans

İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın yeni YouTube programına konuk oldu. Programın ilk bölümüne de ünlü şarkıcının sevgilisi Cem Belevi katılmıştı. Yayında Belevi’ye olan duygularından bahseden Derici, ona ‘bağımlı’ olduğunu söyledi: “Ben bir daha âşık olmam, sevmem falan diyordum. Bağımlılığımdan kurtuldum, anoreksiyadan da kurtuldum. Ama şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım? İlk konuğun! (Cem Belevi) Aklım, mantığım, zekâm anahtarı bende olmayan bir kutuda şu an. Çok korkuyorum, çünkü kontrolüm yok. Bunlar da söylenir mi? Bir dik dur, gururun olsun ama onu bile kaybettim şu an. Dik durmaktan, dik durma çabasından bıktım. Çok sevmek şans. Bunu yıllar sonra yakalamak beni mutlu ediyor. Ama kaybetme korkusuyla da insan deliriyor.”

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Tipe bakmam zeki olsun

Aslı Bekiroğlu önceki gece Asmalımescit’teydi. Oyuncu, Kubilay Aka ile aşk yaşadığı haberleri sorulunca şöyle dedi: “Sadece arkadaşız. Bugün yine konuştuk, ‘Gazeteciler yine seni sordu’ diyerek sohbet ettik.” Kalbinin kapılarının aşka her zaman açık olduğunu da söyleyen Bekiroğlu, “Sevgi dolu bir insanım, biri olursa saklamam” diye konuştu. “İlişkilerde kriteriniz var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hiç tipten yana derdim yok. Zeki olsun, komik olsun, bir de beni sevsin yeterli.” (Sayit DURMAZ)

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Romanlık içten gelir

Hüsnü Şenlendirici, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Önceki akşam Kültürpark’ta sahneye çıkan ünlü klarnetçi, kalabalığa şöyle seslendi: “Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun. Bu içten gelen bir şey çünkü. Roman doğmak değil, ruhunun Roman olması önemli. Ayrıca herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.”