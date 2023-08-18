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Kapadokya'da ünlüler geçidi!

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Türkiye Kültür Yolu Festivalleri#Kapadokya
Kapadokyada ünlüler geçidi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:57

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos’ta başladı.

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Festivalin ilk durağı Nevşehir, bir milyon kişiyi ağırladı. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde ücretsiz düzenlenen konserlerde Simge, Ziynet Sali, Murat Dalkılıç’ın ardından Sinan Akçıl, Alişan, Kubat, Oğuzhan Koç gibi birbirinden ünlü isimlerin yanı sıra Anadolu Ateşi de sahnedeydi.

Festivalde Ziynet Sali sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, Kapadokya bölgesinde kendisini izlemeye gelen coşkulu kalabalığa atıfta bulunarak “Arkamda Peri Bacaları var, ben de periyim.

Kapadokyada ünlüler geçidi

Tatile çıkmak istiyorsunuz ama başka şehirlerde, ülkelerde yaşayan insanlar da Kapadokya bölgesine gelebilmek için can atıyor” yorumunu yaptı.

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Simge de Nevşehir halkına şu sözlerle seslendi: “Kapadokya o kadar güzel ki eve dönmek istemiyorum.” Sinan Akçıl ise “Yüzyılın aşkı Kapadokya’dır” dedi. 100 gün sürecek festival, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere toplam 11 şehirde düzenlenecek.

Kapadokyada ünlüler geçidi

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Türkiye Kültür Yolu Festivalleri#Kapadokya

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