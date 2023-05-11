Kadir Doğulu'nun görüntüleri çok konuşulmuştu... 'Çağlar'ın cevap hakkı olmaz!'

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İşte Seda Sayan'ın açıklamaları:

* Neslihan ile Kadir'i çok severim. Çok yakından da tanıdım. Onlar ne diyorsa doğrudur.

* Çağlar bensiz gece kulübüne gidemez, ben de kocamsız gidemem. Çağlar bana 'bu gece kulübü gidiyorum' diyorsa, ben de giderim. Ben ona diyorsam o da gelir... Çünkü ben cevap hakkı vermem. Ben üzülmemeliyim. Ben bu duruma düşmemeliyim. Kırmızı çizgim bu, bunu o da bilir.

* Avcı kadınları gözünden tanırım. Çağlar'a "Bir kadının sana doğru geldiğini gördüğün an 'karımdan korkuyorum' diyeceksin" dedim.Ben bir şey yapmam, çok güzel uzarım. Cevap hakkı yok, beni kaybeder.

* 1,5 yıldır evimizde ses yükselmez. Çağlar ile kavga edemezsiniz. Seni o noktaya getirmez.

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* Bir ilişkide güven çok önemli. En büyük düşman yatağınızdaki düşman. Bir adam sizi bunlarla vurmamalı.

* Benim bu hayattaki mucizem, eşim Çağlar. En doğru ve en güzel zamanda Rabbim onu bana gönderdi. İç sesim "bu senin için tamam" dedi, onun üzerinden de yürüdüm.

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* Ev terliklerim de topukludur. Beni düz bir şeyin üzerinde göremezsiniz. Eve geldiğimde makyajımı temizlerim, saçımı tepeden toparım. Seda Sayan dışarıda kalır ben artık Çağlar'ın eşiyim...

* Mesela şeye takılıyorum 'aralarındaki yaş farkı' Kime göre, neye göre? Yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın karşılaştığında konuşulmayacak tek şey yaştır.

* Gençliğimi çok güzel, doya doya yaşadım. Hayatımda ne olmasını istediysem yapmış ve yerine getirmiş bir kadınım. Hiç keşkem yok...