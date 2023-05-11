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Kadir Doğulu'nun görüntüleri çok konuşulmuştu... 'Çağlar'ın cevap hakkı olmaz!'

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#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Neslihan Atagül
Kadir Doğulunun görüntüleri çok konuşulmuştu... Çağların cevap hakkı olmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 13:18

Kadir Doğulu'nun gece kulübünde çekilen ve çok konuşulan görüntüleri Seda Sayan'a soruldu. Eşi ile birlikte katıldığı 2. Sayfa programında konuşan Sayan, "Onlar ne diyorsa doğrudur ama benzer bir durumda Çağlar'ın cevap hakkı olmaz" dedi.

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İşte Seda Sayan'ın açıklamaları:

* Neslihan ile Kadir'i çok severim. Çok yakından da tanıdım. Onlar ne diyorsa doğrudur.

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* Çağlar bensiz gece kulübüne gidemez, ben de kocamsız gidemem. Çağlar bana 'bu gece kulübü gidiyorum' diyorsa, ben de giderim. Ben ona diyorsam o da gelir... Çünkü ben cevap hakkı vermem. Ben üzülmemeliyim. Ben bu duruma düşmemeliyim. Kırmızı çizgim bu, bunu o da bilir.

* Avcı kadınları gözünden tanırım. Çağlar'a "Bir kadının sana doğru geldiğini gördüğün an 'karımdan korkuyorum' diyeceksin" dedim.Ben bir şey yapmam, çok güzel uzarım. Cevap hakkı yok, beni kaybeder.

Kadir Doğulunun görüntüleri çok konuşulmuştu... Çağların cevap hakkı olmaz

* 1,5 yıldır evimizde ses yükselmez. Çağlar ile kavga edemezsiniz. Seni o noktaya getirmez.

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* Bir ilişkide güven çok önemli. En büyük düşman yatağınızdaki düşman. Bir adam sizi bunlarla vurmamalı.

* Benim bu hayattaki mucizem, eşim Çağlar. En doğru ve en güzel zamanda Rabbim onu bana gönderdi. İç sesim "bu senin için tamam" dedi, onun üzerinden de yürüdüm.

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Kadir Doğulunun görüntüleri çok konuşulmuştu... Çağların cevap hakkı olmaz

* Ev terliklerim de topukludur. Beni düz bir şeyin üzerinde göremezsiniz. Eve geldiğimde makyajımı temizlerim, saçımı tepeden toparım. Seda Sayan dışarıda kalır ben artık Çağlar'ın eşiyim...

* Mesela şeye takılıyorum 'aralarındaki yaş farkı' Kime göre, neye göre? Yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın karşılaştığında konuşulmayacak tek şey yaştır.

Kadir Doğulunun görüntüleri çok konuşulmuştu... Çağların cevap hakkı olmaz

* Gençliğimi çok güzel, doya doya yaşadım. Hayatımda ne olmasını istediysem yapmış ve yerine getirmiş bir kadınım. Hiç keşkem yok...

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#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Neslihan Atagül

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