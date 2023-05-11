Kadir Doğulu'nun görüntüleri çok konuşulmuştu... 'Çağlar'ın cevap hakkı olmaz!'

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İşte Seda Sayan'ın açıklamaları:
* Neslihan ile Kadir'i çok severim. Çok yakından da tanıdım. Onlar ne diyorsa doğrudur.
* Çağlar bensiz gece kulübüne gidemez, ben de kocamsız gidemem. Çağlar bana 'bu gece kulübü gidiyorum' diyorsa, ben de giderim. Ben ona diyorsam o da gelir... Çünkü ben cevap hakkı vermem. Ben üzülmemeliyim. Ben bu duruma düşmemeliyim. Kırmızı çizgim bu, bunu o da bilir.
* Avcı kadınları gözünden tanırım. Çağlar'a "Bir kadının sana doğru geldiğini gördüğün an 'karımdan korkuyorum' diyeceksin" dedim.Ben bir şey yapmam, çok güzel uzarım. Cevap hakkı yok, beni kaybeder.
* 1,5 yıldır evimizde ses yükselmez. Çağlar ile kavga edemezsiniz. Seni o noktaya getirmez.
* Bir ilişkide güven çok önemli. En büyük düşman yatağınızdaki düşman. Bir adam sizi bunlarla vurmamalı.
* Benim bu hayattaki mucizem, eşim Çağlar. En doğru ve en güzel zamanda Rabbim onu bana gönderdi. İç sesim "bu senin için tamam" dedi, onun üzerinden de yürüdüm.
* Ev terliklerim de topukludur. Beni düz bir şeyin üzerinde göremezsiniz. Eve geldiğimde makyajımı temizlerim, saçımı tepeden toparım. Seda Sayan dışarıda kalır ben artık Çağlar'ın eşiyim...
* Mesela şeye takılıyorum 'aralarındaki yaş farkı' Kime göre, neye göre? Yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın karşılaştığında konuşulmayacak tek şey yaştır.
* Gençliğimi çok güzel, doya doya yaşadım. Hayatımda ne olmasını istediysem yapmış ve yerine getirmiş bir kadınım. Hiç keşkem yok...