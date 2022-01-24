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İtalyan gustosu farkı (DANILO ZANNA)

#Danilo Zanna#İtalyan#Oxford
İtalyan gustosu farkı (DANILO ZANNA)
Hande Can

Aristokrat stili diye bir tarz vardır.

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Ayağındaki Oxford modeli ayakkabıdan üzerindeki mantoya kadar her bir detay stilin kalitesini belli eder.
İlk defa moda çekimlerinde stilistlerin yaptığı gibi günlük hayata uyarlanmış bir kombin görüyorum.
Gözlük çerçevesi renginden, içindeki gömleğin tonuna kadar çok başarılı.
Bunda da İtalyan olmasının payı çok büyük. Neyin neyle giyilmesini en iyi bilen millet sonuçta.
Kelimenin tam anlamıyla baştan sona bayıldım.

İtalyan gustosu farkı (DANILO ZANNA)

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.
Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.
Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.
Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.
Ben bu duruşu çok beğendim.

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İtalyan gustosu farkı (DANILO ZANNA)

 

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#Danilo Zanna#İtalyan#Oxford

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