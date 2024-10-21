İtalya'da evlenmişlerdi...Kaan Yıldırım bebeğinin cinsiyetini paylaştı

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İlk bebeğine hamile olan Pınar Deniz kutlama yemeğine beyaz bir elbiseyle katıldı.

Davetten renkli kareler sosyal medyaya da düştü. Kaan Yıldırım’ın annesi Seyhan Yıldırım, gelini ve oğlunun pasta keserken çekilen bu karesini “Canım oğlum, canım kızım. Ömür boyu mutlu olun” notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Ünlü çift yemek sırasında çekilen fotoğrafla bebeklerinin cinsiyetini de paylaştı. Kaan Yıldırım mavi kalple erkek bebek beklediklerini açıkladı.

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Atiye değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

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Ünlü şarkıcıdan bebek müjdesi!

31 Temmuz 2024'te düzenlenen muhteşem bir düğünle Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu'dan bebek müjdesi geldi.

Karnının belirginleştiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı altına 'Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz, küçük bebek!' notunu düştü.

Karsu Dönmez, temmuz ayında Türk adet ve geleneklerine uygun bir düğün töreni yapmış, kayınvalidesi de gelinine Cumhuriyet altını takmıştı.

2020 yılında nikah masasına oturmuşlardı... Güzel haber 4 yıl sonra geldi

Oyuncu Cansel Elçin 2020 yılında meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat, güzel haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

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Dünyanın en güzel kızından hamile pozu

2002 Dünya güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Çiftin kızları Arya da geçtiğimiz nisan ayında aileye katıldı.

Akın, karnı burnunda görüntüsünü "Sevgili Yasemin’in objektifinden,toplantı öncesi…" notuyla Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılda paylaşmış ve altına da "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.

Biberonlu fotoğraf

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

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Ahmet Kural "Çok heyecanlıyız" mesajını biberon ve bebek emojisi ile süsleyerek Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kural çiftinin oğulları Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.

Güzel haberi ağlayarak verdi...

Oyuncu Müge Boz 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

Müge Boz, hamile olduğunu Intagram hesabından duyurdu.

Kızı Vina ve eşine bebek haberini verdiği anları kayda alan oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

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Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı. Çiftin oğulları Rika, sezaryen doğum ile dünyaya geldi.

Bebek göründü! 'Sakın kilo almışsın demeyin'

Geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur da hamile fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Tayfur, kızını haziran ayında kucağına aldı.

Göbekli fotoğraflar

Oyuncu Gonca Vuslateri hamile olduğunu duyurmuş, kız bebek beklediğini söylemişti. Gonca Vuslateri, zorlu geçen bir sürecin ardından 27 Nisan’da anne oldu.

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Doğuma günler kala

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen Songül Öden karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Songül Öden kızına geçtiğimiz aylarda kavuştu.





Bebeğin adı Neva

Atiye, 2018'de Erol Sebebci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğin müjdesini veren Atiye, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Kasım ayında ikinci kez kız annesi olan şarkıcı bebeğine Neva adını verdi.

'Ailemiz büyüyor diyelim o zaman!'

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Doğumdan günler önce

Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu Wilma Elles üçüncü kez anne oldu.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, doğumdan günler önce bu fotoğrafı paylaştı.

Kurt Efe'ye kavuşmadan hemen önce



Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Soral

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

Seray Sever

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

Kolay doğum için...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.