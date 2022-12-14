Haberin DevamÄ±

DoÄŸadan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§emeyen ÅŸarkÄ±cÄ± Ceylan Ertem, hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirerek kÃ¶ye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Evinin tadilatÄ± ve dekorasyonu ile yakÄ±ndan ilgilenen Ertem, kendine yeni bir de Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± yarattÄ±.

Ceylan Ertem, kÄ±ÅŸ bahÃ§esi olarak kullanÄ±lan alanÄ± stÃ¼dyoya Ã§evirdi.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

"BugÃ¼nÃ¼n iÅŸi; yeni taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m evin kÄ±ÅŸ bahÃ§esini, ev stÃ¼dyosu haline getirmekti. Mikrofonlar, enstrumanlar, incik boncuk, defterler kalemler, kablolar, Ã¶dÃ¼llerimin bir kÄ±smÄ± ve fotoÄŸraf makinelerimi dizmiÅŸ olmanÄ±n rahatlÄ±ÄŸÄ±...Yoruldum ama deÄŸdi. ArtÄ±k burada yeni albÃ¼m ÅŸarkÄ±larÄ±, diÄŸer kayÄ±tlar hatta hayalim Duyuyor Musun? Ã§ekimleriâ€¦ Karda ayrÄ± baharda ayrÄ± gÃ¼zel olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°lk gÃ¼nÃ¼m uÄŸurlu olsun"

Haberin DevamÄ±

YeÅŸilliÄŸin ortasÄ±nda

Ceylan Ertem kÃ¶pekleri ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem evinden fotoÄŸraflarÄ± zaman zaman Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±yor.

Devasa camlara sahip taÅŸ evde bÃ¼tÃ¼n eÅŸyalar konforu Ã¶n planda tutarak seÃ§ilmiÅŸ... Dekorasyonda kÄ±rmÄ±zÄ± ve turuncu baÅŸta olmak Ã¼zere canlÄ± renkler hakim.

Duvarlara konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ raflarda Ertem'in kitaplarÄ±, sevdiÄŸi albÃ¼m ve plaklar yer alÄ±yor.

GeniÅŸ bir bahÃ§eye sahip olan evin etrafÄ± Ã§am baÅŸta olmak Ã¼zere sayÄ±sÄ±z aÄŸaÃ§ ile Ã§evrili...

Haberin DevamÄ±

Ceylan Ertem'in bilgisayarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma masasÄ± da bu bahÃ§eye bakÄ±yor.

Eskiye olan Ã¶zlemini her fÄ±rsatta dile getiren ÅŸarkÄ±cÄ±, Ä±sÄ±nmayÄ± ise kurduÄŸu soba ile saÄŸlÄ±yor.

EVLERÄ°NÄ° SOSYAL MEDYADA PAYLAÅžTILAR

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimlerinin yaÅŸadÄ±klarÄ± evler hep merak konusu olmuÅŸtur. BazÄ± isimler zaman zaman sosyal medya hesaplarÄ±nda evlerinin Ã§eÅŸitli kÃ¶ÅŸelerinde Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflara da yer veriyor. Bazen bir bahÃ§e, bazen kitap okuduÄŸu kÃ¶ÅŸe, bazen ise uyandÄ±klarÄ± manzaralar... Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin kendi objektifinden o fotoÄŸraflar...

Haberin DevamÄ±

TATLITUÄž AÄ°LESÄ° EVÄ°NÄ°N KAPILARINI AÃ‡TI



Kemerburgaz'da doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e

Stil danÄ±ÅŸmanÄ± BaÅŸak Dizer, 2016 yÄ±lÄ±nda oyuncu KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda da oÄŸlu Kurt Efe'yi dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.Â

ÃœnlÃ¼ stil danÄ±ÅŸmanÄ±, eÅŸi ve oÄŸluyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kemerburgaz'daki muhteÅŸem evinin kapÄ±larÄ±nÄ±Â Maison FranÃ§aise dergisine aÃ§tÄ±.Â

Ã‡iftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyalarÄ±nuyumu dikkat Ã§ekti.

Dizer, evin dekorasyonunda pop art ve doÄŸadan ilham alan eÄŸlenceli, renkli, dikkat Ã§ekici parÃ§alara yer verdi.Â

Â

Â

PINAR AYLÄ°N

Haberin DevamÄ±

BahÃ§eli bir evde yaÅŸÄ±yor

Sosyal medyayÄ± aktif bir ÅŸekilde kullanan PÄ±nar Aylin, Ä°zmir'de bahÃ§eli lÃ¼ks bir villada yaÅŸÄ±yor.

BoÅŸ vakitlerinde bahÃ§e ile ilgilenen PÄ±nar Aylin, Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸÄ±yor.

DERYA BAYKAL

26 yÄ±llÄ±k evinden taÅŸÄ±ndÄ±

Bir sÃ¼redir sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na ara veren Derya Baykal 26 yÄ±ldÄ±r oturduÄŸu evden taÅŸÄ±ndÄ±.

Baykal, duygularÄ±nÄ± "HayatÄ±mÄ±n 26 senesini geÃ§irdiÄŸim, Ã§ocuklarÄ±mÄ±n buÌˆyuÌˆduÌˆgÌ†uÌˆ evimden bir cesaret ayrÄ±ldÄ±m. Eskilere cÌ§ok bagÌ†lanÄ±p, yeniyi yakalayamÄ±yoruz hayat hÄ±zla akarken...Ben kuÌˆcÌ§uÌˆlmeye, hafiflemeye, yuÌˆklerden arÄ±nmaya karar verdim. AlÄ±sÌ§kanlÄ±klardan vazgecÌ§mek kolay degÌ†il, ama cÌ§ok heyecanlÄ± ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklÄ±yorum. DarÄ±sÄ± ve daha iyileri, isteyen herkesin basÌ§Ä±na..." sÃ¶zleriyle dile getirdi.

Haberin DevamÄ±

Â DOÄžUM Ã–NCESÄ° YENÄ° EV

DaÄŸÄ±lan mÃ¼zik grubu Hepsi'nin Ã¼yelerinden Cemre Kemer, 2020 aralÄ±k ayÄ±nda sevgilisi Emir Medina ile dÃ¼nya evine girmiÅŸti. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alan Ã§ift doÄŸum Ã¶ncesi ev deÄŸiÅŸtirdi.





BoÄŸaz manzarasÄ±na hakim apartman dairesine taÅŸÄ±nan Ã§iftten Cemre Kemer, evinden ilk fotoÄŸrafÄ± da sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

HER ÅžEY KIZLAR Ä°Ã‡Ä°N

Buse Terim, eÅŸi ve iki kÄ±zÄ±yla birlikte OrtakÃ¶y'de yaÅŸÄ±yor.





Buse Terim, bahÃ§e iÃ§indeki lÃ¼ks villayÄ± tercih etmelerindeki en bÃ¼yÃ¼k etkenin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. â€œBurayÄ± tercih etmemizdeki en bÃ¼yÃ¼k etken, konum olarak merkezi olmasÄ±ydÄ±. Trafikte zaman harcamak istemediÄŸimden ev ve iÅŸ mesafesinin yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemliydi benim iÃ§in. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n toprakla iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼yebilecekleri bir ev olmasÄ± iÃ§in bahÃ§eli bir yer istemiÅŸtik"

BOÄžAZ'IN Ä°NCÄ°LERÄ°NDEN



Etel Baler, dokuz yÄ±l Ã¶nce taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ KanlÄ±caâ€™daki Ethem Pertev YalÄ±sÄ±'nda yaÅŸÄ±yor.





TÃ¼m ihtiÅŸamÄ± ile inci gibi sÄ±ralanan yalÄ±lar arasÄ±nda beyaz rengi ile dikkatleri Ã¼zerinde toplayan yalÄ±, BoÄŸaz manzaralÄ±...

180 DERECE BOÄžAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, Ä°stanbul'un en gÃ¼zel manzaralarÄ±ndan birine uyanÄ±yor.Â





Eren, BoÄŸaz'a hakim evinden sÄ±k sÄ±k fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±yor.Â

'BURASI BENÄ°M KALEM'

ÃœnlÃ¼ besteci ve sÃ¶z yazarÄ± Åžehrazat ZekeriyakÃ¶yâ€™de mÃ¼stakil bir villada oturuyor.





Åžehrazat, alabildiÄŸine BoÄŸaz manzaralÄ± evinden kareleri sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸÄ±yor. Gece-gÃ¼ndÃ¼z, yaz-kÄ±ÅŸ her sabah Ä°stanbulâ€™un muhteÅŸem manzarasÄ±na uyanan Åžehrazat, 'burasÄ± benim kalem' diyor.Â