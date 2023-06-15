İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı... Lüks aracını verdi kurtuldu

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Ö.A. isimli şahsın Akkuş’un Şişli’deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş’a teslim ettiği, Akkuş’un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü.

Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi olmuştu. Olaydan sonra Uğur Akkuş, gözaltına alınmıştı.

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Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş’un şikâyetini çekmesi karşılığında Ö.A’ya milyonluk Bentley marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.’nın otomobil karşılığında şikâyetini geri çekti öne sürüldü.