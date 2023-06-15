×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı... Lüks aracını verdi kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Dolandırıcılık Şikâyeti
İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı... Lüks aracını verdi kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 17:03

Eşi Ebru Şallı ile Fransa tatili dönüşü İstanbul Havalimanı’nda dolandırıcılık şikâyeti üzerine gözaltına alınan Uğur Akkuş serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

 Ö.A. isimli şahsın Akkuş’un Şişli’deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş’a teslim ettiği, Akkuş’un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü.

Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi olmuştu. Olaydan sonra Uğur Akkuş, gözaltına alınmıştı.

Gözden KaçmasınUğur Akkuşun gözaltına alınma nedeni belli olduUğur Akkuş'un gözaltına alınma nedeni belli olduHaberi görüntüle

Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş’un şikâyetini çekmesi karşılığında Ö.A’ya milyonluk Bentley marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.’nın otomobil karşılığında şikâyetini geri çekti öne sürüldü.

Gözden KaçmasınEbru Şallı EYTden emekli oldu İşte maaşı...Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte maaşı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Dolandırıcılık Şikâyeti

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat