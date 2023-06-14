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Uğur Akkuş'un gözaltına alınma nedeni belli oldu

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Kripto Para
Uğur Akkuşun gözaltına alınma nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:04

Paris dönüşü dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı.

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Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen işadamı, zararı karşılaması ve müştekinin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Akkuş’un gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı. Ö.A.(24), iddiaya göre 31 Mayıs’ta kripto paraya çevirmesi için işadamına 500 bin dolar verdi.

Daha sonra parasının akıbetiyle ilgili bilgi alamayınca da savcılığa başvurdu.

Uğur Akkuş, çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yayınladı:

“Şirketlerimden biri, başka bir şirketle ticari itilafa girmiş. Biz şikâyetçi olmuştuk. Onlar da bizim hakkımızda şikâyetçi olmuş. Savcılık ifademin alınmasına karar vermiş. İfade verdim, serbest bırakıldım.”

Uğur Akkuşun gözaltına alınma nedeni belli oldu

BIKTIM SİZDEN

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına tepki gösterdi. Akkuş, “İddiaları haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık” dedi.

 

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Kripto Para

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