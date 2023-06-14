Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte maaşı...

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Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan eşi Uğur Akkuş’un serbest bırakılmasıyla rahat bir nefes alan Ebru Şallı katıldığı bir davette objektife yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü model ve sunucu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkarılan EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şallı, “Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu.

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Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.

ONLAR DA EMEKLİ OLDU

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda sık sık gündeme gelen ve daha önce "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. İşte EYT düzenlemesiyle emekli olan ünlüler...

"EYT BANA DA VURDU"

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.

55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Şarkıcı sözlerine "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" ifadesini kullanmıştı.

EYT’LİYİM AMA PRİMİM EKSİK!

Şarkıcı Emre Altuğ, EYT’li olduğunu söyledi. Altuğ, “Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz” dedi.

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