İdo ve Yasemin Tatlıses'ten bebek paylaşımı! 'Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman'

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Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet."

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

'BEBEKLERDEN BİRİ KENDİSİNİ SAKLAMIŞ'

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."

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SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'

Yasemin Tatlıses günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

'PEKİ BİZ?'

Daha önce kardeşi İdo ise sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek kocasına pas attı. Çıtak'ın eşi ise "Hazırım ben" yanıtını verdi.

Derya Tuna ise paylaşıma "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hayırlısıyla gelsin canlarım" yorumunda bulundu.



HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Ezgi Mola değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu Wilma Elles sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 16 Aralık 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmiş kısa süre sonra da üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu.

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

İki çocuk annesi oyuncu doğuma birkaç hafta kala bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Sosyal medya hesabından eşiyle yer aldığı kareleri paylaşan oyuncu altına, "Ve bir kız bekliyoruz' notunu düştü.

Wilma Elles'in Kerem Göğüş ile birlikteliğinden Melodi ve Milat adında iki çocuğu var.

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

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Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.





Çeşmioğlu, sosyal medya hesabındahamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, Mart 2022'de kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdiler.

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

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İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan 2022'de kucaklarına aldı.

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

Doğum için gün sayıyor... Ezgi Mola'dan hamile pozu!

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola güzel haberi, “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” sözleriyle duyurmuştu.

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, yaz aylarını eşiyle tatil yaparak geçiriyor. Tatilden özel anlarını paylaşan ünlü oyuncu Instagram hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları büyük ilgi gördü. Hayranları Mola'ya 'sağlıkla kucağınıza alın' yorumlarında bulundu.

MUSTAFA JR. GELİYOR

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti, bebeklerinin cinsiyetini temmuz ayında düzenledikleri cinsiyet partisiyle açıklamıştı. Oğulcan Engin, ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı, "Mustafa Jr. geliyor" notuyla paylaşmıştı.

BEN HIRSIMDAN YAPTIM

Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan, organize ettiği cinsiyet partisi için sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Partiyi ben organize ettim. İki gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazdı. Ben hırsımdan yaptım.”