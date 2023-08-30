İdo Tatllıses ikizlerin cinsiyetini açıkladı!

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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdi ise ikizlerin cinsiyeti belli oldu.

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet."

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Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin Magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

'BEBEKLERDEN BİRİ KENDİSİNİ SAKLAMIŞ'

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."

SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'

Yasemin Tatlıses günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

İKİZLER ERKEK

Çift bu kez bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Büyük heyecan yaşayan Tatlıses, 'İki tane daha İdo geliyor başına' mesajını paylaştı.