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İdo Tatlıses'ten samimi açıklamalar: Babamın ağzında bakla ıslanmıyor!

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#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#İbrahim Tatlıses
İdo Tatlısesten samimi açıklamalar: Babamın ağzında bakla ıslanmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 16:14

Baba olmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'a çok özel açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile olan evliliklerini ve gelecek planlarını anlattı.

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift bebek haberiyle gündemde... İkiz bebek bekleyen çift güzel haberi önce aile yakınlarıyla paylaştı.

İlk kez babalık heyecanı yaşayan İdo Tatlıses merak edilenlerini Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a anlattı:

Çok heyecanlıyım. Hayatımızda yeni bir sayfa başlayacak. Bambaşka bir sayfa olacak. Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi.

Yaşımız gençken 'oraya gideriz, burada gezeriz' diye düşünüyorduk ama Allah 'plan yapmayın' dedi.

Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Hamile olduğunu söyledi. Ben heyecanlandım, gerildim de aynı zamanda... Bir şey de olsun istemiyorum bir sürü şey duyuyoruz hayat bu yapacak bir şey yok. Korkuyla heyecanı bir arada yaşadım Allah'a şükür her şey güzel gidiyor.

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İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Sonu çok güzel bir şey ama başlarda zor hamilelik süreci kadınlar için.

Çok pimpirikli olmak da iyi değilmiş, sanki bir şey olacakmış gibi hissediyorum daha doğmadan panikledim sağlıkla gelsinler inşallah.

İdo Tatlısesten samimi açıklamalar: Babamın ağzında bakla ıslanmıyor

BABAMIN AĞZINDA BAKLA ISLANMIYOR!

Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı. Herkes çok mutlu ama en çok da Yasemin ile ben mutluyum.

Çocuk odası henüz yapmadık ama iki ay sonra ufaktan başlarız.

İdo Tatlısesten samimi açıklamalar: Babamın ağzında bakla ıslanmıyor

Yasemin Şefkatli'nin 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

 

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#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#İbrahim Tatlıses

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