İçime sinen iş çıkmadı

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Müge Boz, muhabirlerin “Sizi TV’de göremiyoruz. Bu sizin kendi tercihiniz mi?” sorusuna “Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolarda içime sinen iş çıkmadı. Biraz titiz davranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

‘Emek hırsızları’ diye isyan etti

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekânı bulunan CZN Burak lakaplı işletmeci Burak Özdemir, Etiler’deki restoranıyla ve babasıyla hiçbir bağının kalmadığını duyurdu. Bir süredir sorun yaşadığı babasıyla arasındaki ipleri tamamen koparan fenomen isim, “Emek hırsızları” diyerek isyan etti. İstanbul’da kendi adını taşıyan ilk restoranını açmaya hazırlandığını söyleyen Burak, hakkının yendiğini söyleyerek sitem etti.

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Tatil kareleri

Müziği bıraktıktan sonra spora yönelen ve bu alanda uzmanlaşarak antrenör olan Yasemin Yürük, Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, Antalya tatilinden fotoğraflarını sayfasına ekledi. Yürük’ün paylaşımına yorum yağdı.

Bebek ve konser heyecanı

2019 yılında Ferah Feza adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Atiye, yeniden anne olmaya hazırlanıyor. İkinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, büyük heyecan yaşadığı bugünlerde bir yandan kızı Ferah Feza’yla ilgileniyor, diğer yandan haziran ayındaki konserlerine hazırlanıyor. Atiye, evi ile stüdyo arasında mekik dokuyor.

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Doğum günü alışverişi

Oyuncu Gözde Duru, önceki gün erkek arkadaşı yapımcı Şahin Üren ile İstinye Park’ta görüntülendi. 36 yaşındaki oyuncu, “Bugün doğum günüm, onun için alışverişe çıktık” dedi. Son olarak Çağan Irmak imzalı “Sevda Mecburi İstikamet” filminde rol alan Duru, gündemindeki projeler sorulunca “Şu aralar senaryo okuyorum. Elimde üç proje var, beni hangisi daha çok heyecanlandırırsa onu seçeceğim” diye konuştu.

Eski dostlara ziyaret

Konser için Paris’e giden Selda Bağcan, eski dostları Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etti. Mezarlığa elinde çiçeklerle giden Bağcan, fotoğraflarını “Paris konserine gelmişken, iki eski dostu ziyaret etmemek olmazdı” notuyla paylaştı.

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Turne sonrası

Behzat Uygur, geçen gün eşi Çiğdem Uygur ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tiyatro oyunu için çıktığı turneden yeni döndüğünü söyleyen Uygur, “Turne sonrası eşimle alışverişe çıktık. Birkaç eksiğimiz vardı, onları almaya geldik” dedi.

Nazardan korkuyoruz

Onur Buldu, önceki gün eşi Duygu Kozoğlu ve geçen yıl dünyaya gelen kızı Masal ile Bebek’te objektife yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran ve bebeğiyle yakından ilgilenen oyuncu, muhabirlerden bir ricada bulundu: “Nazardan çok korkuyoruz, Masal’ı çekmezseniz çok mutlu olurum.” (Behlül AYDIN)

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