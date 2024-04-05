İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözler: Babalık nasıl yapılır onu öğrensin

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Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek dava açmış, kendisinin de vasi tayin edilmesini istemişti.

İbrahim Tatlıses, oğlunun bu hamlesini karşılıksız bırakmadı.

Ünlü sanatçı Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

2 yıldır görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, İbrahim Tatlıses'i haklı bularak torununun davaya konu olan daireye yönelik gerçekleştirdiği haksız işgalin önlenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Mert Tatlıses'in 370 bin 246 lira haksız işgal tazminatını 2 yıllık faiziyle birlikte dedesine ödemesine hükmetti.

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'GÖREYİM BAKAYIM NASIL BABA?'

İbrahim Tatlıses, kararın ardından Kanal D Haber'e konuştu.

"Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama... Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba! Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir.

Görünen köy kılavuz istemez. Ben onlara sahip çıktım. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin"

'KIZLARIMA 5'ER DAİRE VERECEĞİM'

Kızlarına ve torunlarına bakmaya devam ettiğini söyleyen İbrahim Tatlıses, Urfa'daki arsasını müteahhite vereceğini açıkladı:

"2 tane kızıma bakıyorum hem de torunlarıma bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum kızlarımın. Urfa'daki arsamı müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her bir kızıma 5'er daire vereceğim."