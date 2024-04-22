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İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancı'yı tanımıyorum

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#İbrahim Tatlıses#Suphiye Orancı#Duygu Nebioğlu
İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancıyı tanımıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:37

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın geçmişte İbrahim Tatlıses filmlerinde de oynadığı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses ise “Arkadan öyle geçmiş, tanımıyorum” dedi.

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DUYGU Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından ablası Dilara Gülatan da Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı.

İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancıyı tanımıyorum

Dündar, Suphiye Orancı’nın kızının biyolojik babası olmadığının DNA raporuyla kanıtlandığını açıklamıştı. Suphiye Orancı’nın da yıllar önce İbrahim Tatlıses’in filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancıyı tanımıyorum

İbrahim Tatlıses, Oda TV’ye bir açıklama yaptı ve filmlerinde prodüksiyondan sorumlu olmadığı için Orancı’yı tanımadığını söyledi: “Filmlerde arkadan öyle geçmiş, hatırlamıyorum. Figüranlardan biri, tanımıyorum. Ben yönetmen ve oyuncuydum. Tanımazdım figüranları.”

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İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancıyı tanımıyorum


ÂŞIK KADINI OYNAMIŞ

Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses’in başrol olduğu ‘Yalan’ (1982), ‘Yorgun’ (1983), ‘Sarhoş’ (1986) ve ‘Âşıksın’ (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldı. “Âşıksın”da Tatlıses’e âşık olan bir kadını canlandırdı.

İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben Suphiye Orancıyı tanımıyorum

Gözden KaçmasınSuphiye Orancı, İbrahim Tatlısesin filmlerinde figürandı.... Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçıSuphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in filmlerinde figürandı.... 'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'Haberi görüntüle
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#İbrahim Tatlıses#Suphiye Orancı#Duygu Nebioğlu

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