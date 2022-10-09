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İbrahim Tatlıses kaza sonrası aramayan dostlarına sitem etti: Hakkımı helal etmiyorum

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#İbrahim Tatlıses#Bodrum#İdo Tatlıses
İbrahim Tatlıses kaza sonrası aramayan dostlarına sitem etti: Hakkımı helal etmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 08:22

Bodrum’da geçirdiği kazada ölümden dönen İbrahim Tatlıses, “Ayaklarım iyileşti. Artık yürüyorum” dedi. Ünlü sanatçı kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına ise “Hakkımı helal etmiyorum” diye sitem etti.

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Geçen ağustos ayında Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlatan İbrahim TatlısesMagazin D” programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü sanatçı, “Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu” dedi. Tatlıses kaza anında yaşadıklarını da şöyle anlattı:

“Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler.”

İbrahim Tatlıses kaza sonrası aramayan dostlarına sitem etti: Hakkımı helal etmiyorum

Kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına sitem eden sanatçı, “Hakkımı helal etmiyorum, herkes kendini bilir. Ben öldükten sonra mı gelecekler ziyaretime? Dünya aradı. İran’dan Irak’tan bile geldiler. Bir telefon kadar yakınsın, aramıyorsun” dedi.

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SÜPERİN SÜPERİYİM

Kazada ayak tarak kemikleri kırılan Tatlıses sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Lavaboya gidemiyordum, elimi yüzümü yıkamıyordum şimdi yürüyorum. Süperin süperiyim. Ayaklarım iyileşti, yere basmaya başladım.”

 

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#İbrahim Tatlıses#Bodrum#İdo Tatlıses

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