İbrahim Tatlıses kaza sonrası aramayan dostlarına sitem etti: Hakkımı helal etmiyorum

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Geçen ağustos ayında Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlatan İbrahim Tatlıses “Magazin D” programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü sanatçı, “Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu” dedi. Tatlıses kaza anında yaşadıklarını da şöyle anlattı:

“Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler.”

Kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına sitem eden sanatçı, “Hakkımı helal etmiyorum, herkes kendini bilir. Ben öldükten sonra mı gelecekler ziyaretime? Dünya aradı. İran’dan Irak’tan bile geldiler. Bir telefon kadar yakınsın, aramıyorsun” dedi.

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SÜPERİN SÜPERİYİM

Kazada ayak tarak kemikleri kırılan Tatlıses sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Lavaboya gidemiyordum, elimi yüzümü yıkamıyordum şimdi yürüyorum. Süperin süperiyim. Ayaklarım iyileşti, yere basmaya başladım.”