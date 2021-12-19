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İbrahim Tatlıses: Kadınlar beni sever

#İbrahim Tatlıses#Hülya Avşar#Mavi Mavi
İbrahim Tatlıses: Kadınlar beni sever

İBRAHİM Tatlıses, 12 yıl aradan sonra İstanbul’daki Günay Restoran’da sahne aldı. Tatlıses, Günay’ın oturma kapasitesini yüzde 25 artırdı. Ünlü şarkıcı, 2 saat sahnede kaldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Hülya Avşar canımı istesin veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum” diyen Tatlıses, “Mavi Mavi” şarkısını söyledi.

İbrahim Tatlıses: Kadınlar beni sever

Sahneden sevenlerine de seslenen ünlü sanatçı, “12 sene sonra Günay sahnesindeyim. Sizlerle buluşmak ömrüme ömür kattı. Günay Restoran’a teşekkür ederim” dedi.
Tatlıses ayrıca yabancı ağırlıklı kadın misafirlerine ithafen şunları söyledi: “Ayağınıza sağlık. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Ben kadınları çok severim, kadınlar da beni sever.” İbrahim Tatlıses, 24 ve 25 Aralık’ta tekrar Günay’da sevenleriyle buluşacak.

 

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