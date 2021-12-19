İbrahim Tatlıses: Kadınlar beni sever

“Hülya Avşar canımı istesin veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum” diyen Tatlıses, “Mavi Mavi” şarkısını söyledi.
Sahneden sevenlerine de seslenen ünlü sanatçı, “12 sene sonra Günay sahnesindeyim. Sizlerle buluşmak ömrüme ömür kattı. Günay Restoran’a teşekkür ederim” dedi.
Tatlıses ayrıca yabancı ağırlıklı kadın misafirlerine ithafen şunları söyledi: “Ayağınıza sağlık. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Ben kadınları çok severim, kadınlar da beni sever.” İbrahim Tatlıses
, 24 ve 25 Aralık’ta tekrar Günay’da sevenleriyle buluşacak.